La Vieille Charité, le Château Saint-Victor, le hangar J1… et maintenant le Fort d’Entrecasteaux. Les organisateurs du Grand Opening de Medinsoft portent une attention toute particulière à dénicher « des lieux insolites, peu connus du grand public » nous confie Alexandre Barthélémy, membre de Medinsoft et organisateur de l’événement. La soirée, un temps fort du monde économique qui dépasse les frontières du numérique, se tient le 23 septembre pour « prendre le temps de se retrouver » et « faire du réseau » sourie Stéphanie Ragu, présidente de Medinsoft depuis juin 2020. Cette année, Medinsoft et la French Tech Aix-Marseille font table rase des vieilles rivalités et coaniment une grande journée du numérique à Marseille, le Grand Bain le jour et le Grand Opening la nuit.



Le Grand Opening propose plusieurs offres pour les entreprises partenaires. Les stands VIP+ et VIP sont occupés par 18 grandes entreprises du territoire comme Pernod Ricard France, Kedge Business School, Crowe Ficorec, Axians, Remmedia ou encore Unitel dont le ticket « varie entre 6 000 et 10 000 euros » clarifie Stéphanie Ragu. Le sponsor principal, Jaguar Network, dont le vice-président Kévin Polizzi est également vice-président de Medinsoft, allonge un tarif supplémentaire, dont le montant n’est pas communiqué, mais qui est significatif pour rendre possible cette soirée à 300 000 euros. Ouverte au public, la soirée s’adresse essentiellement aux décideurs du territoire, qui d’une part peuvent s’aligner sur un billet d’entrée d’une valeur de 40 à 50 euros, et qui ont un intérêt à rencontrer l’écosystème numérique et de la Tech (au sens large!).

Un renouvellement des exposants

Le nombre d’associations et de start-up a doublé au regard de la 5e édition, logées gratuitement, à titre de partenaires. « 20 associations et start-up étaient présentes en 2019, mais cette année nous en avons une quarantaine. » insiste Alexandre Barthélémy. Les 19 start-up, sélectionnées par le prisme de l’engagement environnemental et du programme French Tech Tremplin, misent sur la soirée pour étendre leur notoriété, leurs réseaux et leurs financements. Une volonté de Medinsoft d’élargir ses publics, de s’ouvrir davantage à la variété du tissu économique. En ce sens, les prix des stands du village La Coque sont abaissés à 2 500 euros dont profitera entre autres l’UPE13, Simplon, Fine Art Invest et le club informatique CIP.

Bien que « 95% des clients estiment être satisfaits du dernier Grand Opening » selon l’enquête de Medinsoft, le tissu d’entreprises s’est renouvelé. Certaines sont parties, d’autres sont entrées. Selon Alexandre Barthélémy, les raisons ne s’expliquent pas uniquement par les prix, elles émanent aussi du renouvellement des postes pendant la Covid-19. Des professionnels donc « à reconquérir », évoque l’organisateur qui espère accueillir « 3 000 visiteurs en 2022 ».

Le Grand Opening porte bien son nom. Il ouvrira la voie aux « Working Tech », deux semaines de conférences et d’événements autour du numérique, rythmées par FidMed, une journée dédiée au financement de l’équity en Région Sud le 5 octobre et par les « 48 heures de la transformation » du Forum Medinjob les 9 et 10 novembre.

