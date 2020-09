Malgré la crise sanitaire et les événements qui s’évaporent, le Pays d’Arles vous réserve quelques belles surprises pour cette fin d’année ! Que ce soit en Camargue, dans les Alpilles ou en Terre de Provence, les événements diversifiés sauront vous séduire pour continuer à tisser du lien.

Les 11, 12 et 13 septembre 2020

La Feria du riz 2020

Les Arènes d’Arles (Crédit : Wikipédia)

Les 11, 12 et 13 septembre, Arles sera la capitale taurine en France durant cette Feria du riz tant attendue par les aficionados. L’événement est rendu possible grâce à l’implication des figuras et des ganaderos qui ont accepté d’y participer malgré la jauge réduite de moitié au niveau des entrées. Une restriction imposée par les dispositions sanitaires et pour garantir le respect des gestes barrières. La Feria du riz démarre vendredi avec la traditionnelle course camarguaise la Cocarde d’or. Suivront une novillada et deux corridas durant le week-end..

(Crédit : Été Indiens)

Du 17 au 27 septembre

Le Festival été indien(s) sur un thème gourmand

Après deux premières éditions placées sous le signe de l’art, le festival été indien(s) remet le couvert avec un thème fédérateur et préféré des Français : MANGER.



10 jours d’expériences culinaires et artistiques, pour apprivoiser l’art d’être à table et dévorer des tablées d’art. Ce festival sera le moment pour partager savoir-faire, performances, histoires et dîners…

Pour plus d’informations : https://eteindiens.com

Du 19 septembre au 15 novembre

Exposition « le Bestiaire » de Philippe Roquette

Dans l’écrin des salles de l’ancien couvent des Cordeliers, les différentes toiles de l’artiste vous présentent un bestiaire fascinant où l’animal et l’homme ne font plus qu’une entité.

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h au Musée d’Art et d’Histoire – Place Frédéric Mistralà à Tarascon – Entrée libre

Samedi 19 septembre

Les journées européennes du patrimoine

Concert de King Krab

Concert de King Krab (Crédit : Pinterest)

Révélation soul de l’année, les King Krab composent et font des reprises magnifiées, de véritables modèles d’efficacité rythmique et d’intelligence mélodique.

A 21h au Centre de Développement Culturel – Place F. Mitterrand – Tél. 04 90 47 06 80 – Entrée libre

Dimanche 20 septembre

Sortie dans la Plaine de la Crau

La Crau, formée de vastes plaines et d’espaces uniques au monde, est la plus grande steppe protégée d’Europe. Découvrez ses richesses floristique et faunistique de la plaine alluviale de 57 000 hectares, au cœur de la Provence.

A 9h – Point de rendez-vous : place F. Mitterrand – Tél. 04 90 55 12 56 – Gratuit sur inscription

Exposition Les ailes de Provence

(Crédit : Ecomusée de la Crau)

Une invitation à une belle promenade dans les différents milieux qui font la richesse de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la rencontre des oiseaux qui la peuplent.

Photographies de l’association « La chevèche » à l’Écomusée de la Crau – Place L. Michaud- Tél. 04 90 47 02 01 – Entrée : 5€

Du 23 septembre au 31 octobre

Les rencontres photographiques animalières et de nature

La 11e édition des rencontres photographiques animalières et de nature donne l’occasion aux photographes professionnels et amateurs de présenter leurs photographies de cœur sur le thème de la nature. Mammifères, insectes, oiseaux, paysages… Vous serez à coup sûr dépaysés. Pour rythmer l’événement, les projections et conférences viendront alimenter les photos

Vernissage le vendredi 2 octobre à 18h, aux Marais du Vigueirat



Du Mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 dans 3 lieux de Saint Martin de Crau – Entrée libre

(La Maison de la Chasse et de la Nature, l’Écomusée de la Crau, la réserve naturelle des Marais du Vigueirat)

Exposition Tarascon (Crédit : Facebook de Chantal Melanson)

Les 26 et 27 septembre

Exposition peinture, sculptures et photographies

Peintres, dessinateurs, sculpteurs vous livrent leurs créations et vous convient à une riche découverte. Plusieurs d’entre eux vous attendent pour échanger et partager leur passion tout au long de ce week-end

De 11h à 17h à la Maison d’Art Contemporain – Presbytère St Jacques / Place St Jacques à Tarascon – Tel. 04 88 09 24 58 – Uniquement sur rdv

Les 3 au 4 octobre

La Caravane des Alpilles

Deux journées exceptionnelles où les arts investissent des lieux remarquables du Parc naturel régional des Alpilles et de ses villages. Des propositions inattendues sont à découvrir dans un paysage unique ! Pour cette première édition, la Caravane des Alpilles s’installe dans les villes et les villages du Parc Régional pour jalonner les sites remarquables et proposer des créations artistiques originales, poétiques et inattendues.

A partir du 16 octobre

Festival de l’humour de Graveson

Le festival de l’humour mettra en lumière les spectacles d’Anne Roumanov, de Zize, d’Alex Ramires et de Sandrine Sarroche.

Anne Roumanoff : vendredi 16 octobre à 20h30

Zize : vendredi 13 novembre à 20h30

Alex Ramires : 21 avril 2021

Plus d’informations sur http://www.graveson-provence.fr/ Tel. : +33 4 90 95 88 44

Les 23 et 24 octobre

Blues Rock Festival

Après 20 ans d’Avignon Blues Festival, l’association La Voix du Blues organise le 3ème Blues Rock Festival de Châteaurenard. Deux belles soirées conviviales pour célébrer le spectacle vivant, proposant toutes les facettes du Blues, du Jazz, du Gospel, et leurs dérivés tels que le Rock, le Funk, la Soul.

A 20h30 – l’Espace culturel et festif – Etoilebluesrockfestival.fr – Tel. : 04 90 24 35 02

Les 7 et 8 novembre

La foire aux santons

C’est l’un des premiers rendez-vous de Noël en Pays d’Arles. Comme chaque année, Fontvieille organise sa grande Foire aux Santons et son Marché de Noël. Plus de 20 santonniers de toute la Provence seront présents à la salle polyvalente de Fontvieille pour 3 jours d’exposition et de féerie autour des santons et de la crèche de Noël.

Lien utiles :



> Le site des offices de tourisme Provence Pays d’Arles

> Le pays d’Arles rejoint la campagne besoin du sud

> Retrouvez l’actualité du pays d’Arles dans les archives de Gomet’