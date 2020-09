Share on Facebook

Le dépôt des candidatures pour les élections sénatoriales dans le département des Bouches-du-Rhône a commencé lundi 7 septembre. Les candidats souhaitant se présenter ont jusqu’au vendredi 11 pour déposer leur liste à la préfecture.

L’intégralité des listes sera ensuite communiquée courant de la semaine prochaine. A cette occasion, les grands électeurs du département pourront savoir pour qui ils auront le choix de voter dimanche 27 septembre. Huit sénateurs doivent être élus à l’issue de ce scrutin.

Les élections sénatoriales ont un fonctionnement particulier. Elles ont lieu tous les trois ans et permettent de renouveler la moitié des sénateurs sur les 348 au total. Ces derniers sont élus pour un mandat de six ans.

178 sièges à renouveler

Cependant les départements ne sont pas tous concernés par ces élections au même moment. On parle de fonctionnement par série. Cette année, ce sont les départements de la série 2, dont les Bouches-du-Rhône font partie, qui sont appelés à voter.

En 2017, 170 sièges avaient été renouvelés. Cette année ce sont 178 sénateurs qui doivent être désignés. Soit 8 sièges à pouvoir pour le département des Bouches-du-Rhône.

Autre particularité, ce sont les « grands électeurs » qui sont appelés à voter aux sénatoriales. Dans les Bouches-du-Rhône, on en compte 3 521. Ils sont composés des députés et des sénateurs sortants, des conseillers régionaux et départementaux ainsi que des délégués des conseils municipaux. Le vote est obligatoire.

Avec un mode de scrutin proportionnel, les candidats se regroupent sur des listes dont le nombre de noms doit être égal au nombre de sièges à pourvoir plus deux. Soit 10 au total. Sachant que pour respecter la parité, une alternance homme/femme est imposée. La répartition des sièges entre les listes est ensuite calculée en fonction de la moyenne la plus élevée.

Qui se présente aux élections sénatoriales dans les Bouches-du-Rhône ?



Pour le moment trois listes seraient déjà constituées dont deux de manière officielle. Une autre liste serait encore en cours de discussion.



> La liste « Les Républicains »: connue depuis juillet, elle serait menée par Patrick Boré (maire de la Ciotat) suivi de Valérie Boyer (députée de la 1ère circonscription des Bouches-du-Rhône).



> La liste « RENAISSANCE 13 » (LREM, Modem, les Radicaux et des divers droite): révélée fin aout, on retrouve en tête de liste le maire de La Roque d’Anthéron Jean-Pierre Serrus (LREM) ainsi que l’ancienne adjointe à la mairie de Marseille et actuelle conseillère régionale Caroline Pozmentier (DVD).



> La liste « « 13 au Cœur » menée par le sénateur sortant Jean-Noël Guérini (RDSE): selon Le Monde, elle comprendrait le nom de la sénatrice Mireille Jouve (PRG).



> Une liste d’union entre partis de gauche et écologistes ? Sont pressentis sur cette liste Marie-Arlette Carlotti (PS), Jéremy Bacchi (PC) et Guy Benarroche (EELV) dont la candidature a été annoncée séparément avec les membres de son parti. Le dépôt de cette éventuelle liste d’union devrait être annoncé ce mercredi soir selon le candidat EELV.



> Une liste RN : menée par le sénateur sortant Stéphane Ravier, elle a été présentée par le chef de file du RN aux côtés du conseiller municipal d’Allauch Laurent Jacobelli.

Toutes les listes déposées pour les élections sénatoriales feront l’objet d’un communiqué officiel de la préfecture des Bouches-des-Rhône la semaine prochaine.

