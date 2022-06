Ce week-end, nous vous proposons une programmation variée et haute en couleurs. La musique y est à l’honneur avec les festivals Au Large et 8 Temps, à Marseille. Mais comme il y en a comme tous les goûts, nous vous proposons aussi une exposition, un vide-dressing ou encore de soutenir une action de sensibilisation. Sans parler de la 8e édition de La Voie est libre sur la Corniche.

C’est la saison des festivals à Marseille, et il y en a pour tous les goûts ! Les 24 et 25 juin, le théâtre Silvain accueille la deuxième édition du festival Au large avec une programmation allant du rap au rock, en passant par la pop et la techno.

La Chica sur la scène de Silvain lors de la soirée d’ouverture du nouveau festival Au large en 2021 (Crédit Gomet’/JFE).

[Musique] Le festival Au Large revient avec une programmation variée, au Théâtre Silvain

Vendredi 24, vous pourrez (re)découvrir la marseillaise Khara, talentueuse chanteuse de hip-hop aux textes engagés ; Benjamin Epps, rappeur influencé par le New-York des années 90 ; Nu Genea, live band napolitain dansant et disco ; et Irène Drésel et sa musique techno haute en couleurs. Samedi 25, le festival reçoit Cymatic, collectif de rap alternatif aux compositions jazzy et soul, et les néerlandais Altin Gün, nominés au Grammy en 2019, avec leur style rock/folk d’influence turque.



Des shows en plein air, dans un lieu posé sur la Corniche, où des food-trucks sont prévus pour pouvoir se restaurer sur place.

Théâtre Silvain – Chemin du Pont, Marseille (7e)

Réservation sur le site de l’évènement

[Festival] 8 Temps continue au Palais de la Bourse avec le groupe Makoto San !

Crédit : Palais de la ourse

Le 25 juin, le festival 8 Temps continue au Palais de la Bourse de Marseille. À cette occasion, vous pourrez assister une nouvelle fois à une série de performances mêlant des formes diverses expressions artistiques, à la jonction du spectacle vivant et des arts numériques. Inédites et immersives, ces représentations invitent le public à découvrir les artistes du territoire autrement.

Ce samedi, c’est au tour de Makoto San, pur produit du conservatoire, qui présenteront des bandes originales modernes de contes ancestraux, mêlant un style électronique à une musique à base de bambous japonais. Tous masqués, ils dissimulent leurs identités, créant ainsi davantage de mystère dans leur prestation. En parallèle, Artisans d’idées, présentera des projections grand format qui vous téléporteront sur une Uranus verdoyante et végétalisée, au croisement entre l’art numérique et la musique. Un spectacle immersif à découvrir !

Palais de la Bourse – La Canebière

Marseille (1er)

Samedi 25 juin – 20h30



Sur réservation

Prix : 8 €

[Association] Urgence en mer : SOS Méditerranée organise une action de sensibilisation

Crédit : SOS Méditerranée

Samedi 25 juin, les bénévoles de l’antenne marseillaise de l’association SOS Méditerranée organisent une action de sensibilisation sur l’esplanade J4, à Marseille. Une action visuelle et sonore ayant pour objectif d’alerter et mobiliser les citoyens sur l’urgence en Méditerranée, où il y a de plus en plus de naufrages et des centaines de morts par noyade. Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la campagne d’appel aux dons de SOS Méditerranée « Répondez à ce SOS », l’association étant financée à 89% par des dons privés.

Esplanade J4, Marseille (2e) – 11h30

[Exposition] “Ce qu’on ne peut pas dire” : l’exposition de Carolle Bénitah ouvre ses portes au Pavillon Vendôme

Crédit : Site de la ville d’Aix-en-Provence

Dans le cadre du week-end inaugural de la saison Été de la biennale d’art et de la culture, samedi 25 juin, l’exposition « Ce qu’on ne peut pas dire » de Carolle Bénitah sera inaugurée au Musée du Pavillon Vendôme, à Aix-en-Provence. Le vernissage de l’exposition aura lieu à samedi à 12h en présence de l’artiste, puis des visites commentées se dérouleront samedi et dimanche après-midi (voir les horaires ci-dessous).

Des ateliers « À la manière de » sont aussi organisés samedi de 15h à 21h et dimanche de 14h à 18h, pour les petits comme pour les grands. Enfin, samedi soir, vous pourrez admirer une projection mapping sur la façade du Pavillon Vendôme, réalisée par des étudiants de l’École supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, en partenariat avec Haxalab. `

Musée du Pavillon Vendôme

13 Rue de la Molle / 32 rue Célony

13100 Aix-en-Provence

Plus informations sur le site de la ville

[Shopping] Un vide-dressing géant aux Docks Village pour renouveler sa garde-robe de façon responsable

Crédit : Les Docks Village

Marre de vous ruinez pendant les soldes et envie de passer à la slow fashion ? Samedi 25 et dimanche 26, la marque Azurienne organise un vide dressing géant aux Docks Village. Une deuxième édition à Marseille, après Aix-en-Provence qui réunira plus de 120 exposants, étalés sur 250m². Des tonnes d’articles à des prix abordables, pour tous les goûts. Cet évènement s’inscrit dans une démarche responsable et est une façon d’éveiller les consciences sur la question écologique, l’industrie du textile étant l’une des plus polluante au monde.

Ateliers tatouages et manucures, restauration et musique du groupe de Jazz Le Coline trio : d’autres activités sont prévues sur place. De quoi passer un bon moment !

Docks Village

10 Place de la Joliette

Marseille 2e

Journée sans voiture : la Voie est libre, 8e édition !

La voie est libre le 23 mai 2021 sur la Corniche (Crédit Gomet’/JFE)

On n’a pas raté une seule édition. Et ce n’est pas demain que l’on va commencer ! Ce dimanche 26 juin, les Marseillaises et les Marseillais retrouvent “La Voie est libre” pour une 8ème édition. Avec la piétonisation de près de 4 kilomètres de la plage des Catalans à l’avenue Talabot, cette journée festive permet de rendre aux promeneurs et aux sportifs cette promenade exceptionnelle de la Corniche Kennedy. Cette nouvelle édition de la “Voie est libre” sera ouverte jusqu’à 20 heures pour permettre aux Marseillaises et aux Marseillais de profiter du début de soirée sur le littoral.

Lien utile :



> Nos reportages sur la Voie est libre lors des précédentes éditions