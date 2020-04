Zied Farza est conseil en finance à Tunis. Il a étudié l’économie et la finance internationale à Paris Dauphine et le commerce international à l’IHEC de Carthage. Il est consultant auprès du pôle « Gestion Finance » du Cabinet d’affaires Ferchiou et associés. Le Cabinet Ferchiou, créé en 1984, est un des cabinets d’avocat les plus cotés en Tunisie pour le droit des affaires. Les clients du cabinet sont principalement des investisseurs cherchant à développer une activité sur le marché tunisien.

Les bureaux sont installés Place du 14 janvier 2011 en bas de l’avenue Bourguiba, en plein centre-ville, les avocats et conseil vivent ainsi en direct, depuis leur fenêtre, tous les événements qui peuvent réjouir ou endeuiller la Tunisie. Zied Farza a fait partie du réseau des Experts confiance de Finances et conseil Méditerranée. Il témoigne pour Gomet’ de la situation de l’épidémie en Tunisie, un pays relativement épargné. Explications. #Fenetresurlemonde

