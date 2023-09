Share on Facebook

Share on Twitter

Le groupement pour l’environnement, les énergies renouvelables et la solidarité (Geres), qui milite pour la solidarité climatique, vient de publier deux appels à manifestation d’intérêt pour implanter des serres bioclimatiques en Provence-Alpes-Côte d’azur et dans les départements limitrophes : l’Herault, le Gard, l’Isère, l’Ardèche et la Drôme.

A l’issue de ces appels à projet, huit candidats sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement pour mettre leur projet sur pied. Plus précisément, le groupement recherche cinq agriculteurs ou agricultrices et trois collectivités. Depuis 2015, le Geres accompagne déjà 23 porteurs de projets régionaux de serres bioclimatiques, dont douze en Provence-Alpes-Côte d’azur.

Limiter les serres traditionnelles, très énergivores

L’objectif du Geres est de limiter les serres traditionnelles, très énergivores. En effet, une serre bioclimatique permet de mieux respecter les contraintes environnementales et optimise l’énergie du soleil, grâce à des masses thermiques, comme des jerricanes d’eau. Elles peuvent en outre s’adapter en fonction des cultures et du climat, sans dégrader la qualité des récoltes, voire en l’améliorant, selon le Geres.

Le Geres donne l’exemple du campus Provence Ventoux (84), où l’installation de masses et d’écrans thermiques a ainsi permis de diminuer de 82% la consommation de fioul par rapport à une serre classique. Dans le département des Bouches-du-Rhône, on recense trois serres accompagnées par le Geres, deux à Aix-en-Provence et une à Marseille (le Paysan Urbain, dans le 13e arrondissement). Les candidatures pour les futures serres bioclimatiques sont à déposer jusqu’au 15 décembre sur le site du Geres.

Liens utiles :



> Planète locale #23 sur BFM Marseille : Geres, Atelier Melt et label européen

> Le Geres (Aubagne) accompagne 13 jeunes influenceurs en herbe à Marseille

> Notre rubrique environnement