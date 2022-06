Anima Investment Network, la plateforme de coopération économique entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, basée à Marseille, s’est réunit du 21 au 24 juin 2022 à Tunis à l’occasion de sa conférence annuelle. Elle organisai une série d’événements en marge du Tunisia Investment Forum. Dans le cadre de cette réunion de quatre jours, plus de 200 acteurs économiques de 25 pays de Méditerranée, d’Europe, et d’Afrique se sont rencontrés lors d’ateliers, formations, conférences et rendez-vous B2B.

Les membres du réseau Anima et les communautés de partenaires impliqués dans la mise en œuvre d’initiatives clés pour le développement économique en Méditerranée ont fait le bilan des dernières années et signer un nouveau projet futur qui vise toujours à aller vers une région euro-méditerranéenne innovante, compétitive et inclusive.

Photo des participants. (crédits : Anima)

Le projet de création d’emploi Ebsomed et le renforcement des écosystèmes d’innovation en Méditerranée avec l’initiative The Next Society cofinancés par l’Union européenne et coordonnés par Anima, ont permis de créer plus de 260 emplois, de former plus de 2200 bénéficiaires, d’impacter directement les cadres de réglementation et de produire près de 250 recommandations concrètes pour de nouveaux services ou politiques nationales. 30 start-up ont levé plus de 5 millions d’euros, tandis qu’une centaine de partenariats technologiques ou contrats d’affaires ont été signés au cours de la période de mise en œuvre.

Vers un futur prometteur : signature du projet Euromed clusters Forward

Le projet Euromed Clusters Forward, qui prend la suite de The Next Society, a été officiellement lancé et se concentrera spécifiquement sur le renforcement des clusters et le développement de chaînes de valeur entre l’Europe et la Méditerranée afin de continuer à promouvoir l’innovation inclusive et la compétitivité dans la région Euromed.

Grâce à un plan d’action ambitieux qui s’étendra jusqu’en 2026, porté par Anima et ses partenaires, Berytech (Liban), Economic Research Forum (Egypte) et Leaders International (Palestine), le projet veut déployer des actions visant à placer les clusters au cœur de l’économie sociale et écologique et transformer les économies pour générer des impacts positifs pour la société.

