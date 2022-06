Elle est petite mais puissante. La plage des Catalans, plage identitaire et emblématique de Marseille est désormais la pièce maîtresse de la rénovation du littoral au centre-ville, qui vaut plusieurs millions d’euros. Après 150 ans de privatisation, la plage des Catalans est un site balnéaire public depuis 2004 et dont l’État est propriétaire. Après la signature d’une convention en 2013, la Ville de Marseille est gestionnaire de la plage pour une durée totale de douze ans.

Avec l’ouverture de la plage jusqu’à 22 heures en semaine et en continu le week-end ainsi que l’élargissement des trottoirs et la prolongation de la piste cyclable, les premiers pas vers une meilleure utilisation du site ont déjà été faits.

La plage des Catalans au centre-ville de Marseille (Crédit Gomet’)

Le 14 juin, la prochaine étape du projet à long terme, qui doit modifier durablement le paysage urbain et naturel a commencé. Mathilde Chaboche et Hervé Menchon, respectivement adjoints du maire de Marseille à l’urbanisme et à la mer aire de Marseille, Isabelle Laussine (conseillère municipale déléguée aux personnes en situation de handicap) et la maire du 1er et 7e arrondissements Sophie Camard ont présenté l’appel à participation pour le plan de rénovation de la plage des Catalans et ont révélé les détails du projet.

Pour réaménager la plage, la Ville de Marseille ne prend donc pas seulement en compte les impératifs du site, la préservation de la mémoire du lieu ainsi que la nécessaire adaptation aux nouveaux usages, mais s’engage aussi à intégrer l’avis des Marseillais.

Ce projet vient compléter la première phase de travaux initiée en 2013. (crédit : Yann Pluskwa)

A compter du 14 juin et jusqu’au 9 juillet 2022 cette première phase de concertation est accessible sur le site internet de la Ville de Marseille. Les habitants peuvent désormais donner leur avis sur le développement de nouveaux services, l’amélioration de l’offre commerciale et les aménagements à l’entrée du site pour prendre en compte les transports doux et l’accessibilité pour les handicapés. À partir du 22 juin tous les volontaires peuvent suivre à l’évolution du projet en participant aux ateliers et réunions publiques, qui seront organisés dans le cadre la deuxième phase de participation.

La plage des Catalans : un espace public de qualité

Les objectifs du projet, conduit par l’agence d’architecture Yvann Pluskwa, se concentrent sur la reconquête et la réappropriation du littoral, la renaturation et la protection du patrimoine. Concrètement, l’aménagement des arcades historiques et le déplacement des terrains de beach volley offrent plus de 2 000 m2 d’espaces libérés sur la plage ce qui permettra l’accueil de 330 personnes supplémentaires (actuellement la plage accueille 2 000 personnes par jour en haute saison) .

Les autres éléments soumis au réaménagement sont le quai, le patio et les gradins ainsi que la tour du Lazaret. Dans l’idéal, la tour devrait être ouverte au public, mais cela dépendra des résultats des recherches archéologiques. Le service archéologique de la Direction Régionale des Affaires Culturelles supervisera à l’automne 2022 des fouilles autour de ce monument exceptionnel dont l’origine est estimée au 16eme siècle. « Parfois on est surpris par ce qu’on trouve. Peut-être qu’on y trouvera un trésor qui couvre une partie des coûts ou un squelette qui permet une meilleure datation du bâtiment …» plaisante Hervé Menchon.

Des magasins et des nouveaux sanitaires, déjà souvent demandées par les citoyens, devraient également faire leur apparition dans le nouveau complexe ainsi qu’une nouvelle digue de protection au large de la plage pour assurer le maintien du sable et stabiliser le rivage.

Plusieurs nouveaux accès sont prévus pour permettre une promenade continue sur la Corniche. (crédit : Yann Pluskwa)

Validation du projet définitif en automne

Selon la maire Sophie Camard, la démolition, qui a déjà eu lieu du côté nord, pour permettre un meilleur accès à la plage des Catalans et pour faire place au projet de la résidence de luxe Sea One a coûté environ 300 000 euros. L’estimation provisoire de l’ensemble des travaux d’ici 2025 s’élève à 11,2 millions d’euros, « mais peut varier en fonction des résultats de la participation des citoyens et des recherches archéologiques » précise Hervé Menchon.

Les élus de Marseille lors de la conférence de presse du 14 juin dernier (Crédit Giorgia Grimaldi)



La réunion de présentation aux habitants de la synthèse des propositions et des éléments qui sont à l’étude ainsi que la finalisation des études techniques et budgétaires auront lieu mi-octobre. Selon le calendrier du projet la présentation des conclusions finales mettant en avant ce que la participation a apporté au projet se déroulera en novembre 2022. Mais il faudra encore attendre un peu avant que la métamorphose de la plage ne commence vraiment. En 2023, la Ville de Marseille décidera quelles entreprises seront chargées des travaux de transformation. Le début des travaux est prévu pour la période octobre 2024 jusqu’à février 2025, mais ils seront interrompus pour la saison estivale.

Document source : l’appel à participation pour l’aménagement de la plage des Catalans

