Grâce au témoignage recueilli mardi 6 octobre, il est possible de mieux comprendre la situation en Italie. Claudio Ferrero, administrateur délégué chez I-MM (Industrial Manufacturing Machines) parle de la vie dans le nord de l’Italie, vers Asti près de Turin.

Si l’Italie compte désormais 36 140 décès depuis le début de la pandémie selon le site de l’université de médecine Johns Hopkins, la région du Piémont qui englobe Asti, compte à elle seule 4 174 morts du coronavirus.

Nombre de cas de Covid en Italie au 28 octobre 2020. Source : https://coronavirus.jhu.edu/map.html

La situation pandémique restant alarmante, les masques ont été imposés à l’intérieur comme à l’extérieur dans le pays. Comme l’explique Claudio Ferrero, « le gouvernement italien demande le port absolu des masques que ce soit dans des lieux fermés comme ouverts. »

Claudio Ferrero espère que « quelque chose de meilleur » découlera de la crise sanitaire. « On espère qu’avec les aides européennes et notre force de volonté, on arrive à reprendre une sorte de vie normale, que nous ne sommes plus habitués à avoir. »

Témoignage recueilli par Aurélie Sac,

étudiante dans le magistère JCO d’Aix Marseille Université