Loïc Fauchon, le président du Conseil mondial de l’eau (*) nous a accordé un entretien vidéo, à la veille d’un important congrès en Chine sur le thème de l’eau.

Loïc Fauchon nous parle dans ce troisième volet des défis posés à l’homme pour préserver la ressource en eau : lutte contre les catastrophes naturelles, partage des innovations, financement… Le prochain Forum mondial qui aura lieu en 2021 au Sénégal s’annonce particulièrement riche avec un volet diplomatique et une partie plus pratique, avec la présentation de solutions et réponses aux problématiques de l’eau dans le monde.

(*) Le Conseil mondial de l’eau, basé à Marseille, est partenaire de Gomet’ à travers la chronique Au fil de l’eau lancée en 2019

[Au fil de l’eau] Une chronique en partenariat avec le Conseil mondial de l’eau