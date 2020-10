L’épidémie mondiale de Covid-19 semble avoir « épargner » l’Australie, qui n’a recensé depuis le départ 27 432 cas de Covid-19, et 904 décès (données actualisées au 14 octobre). Des chiffres relativement faibles comparé aux 24,99 millions d’habitants peuplant le pays. Aujourd’hui, l’Australie

ne recense que peu de nouveaux cas de contamination.



Océane Frémy, française de 22 ans expatriée en Australie depuis près d’un an, témoigne de la situation actuelle dans le pays, et plus particulièrement dans l’Etat du Queensland. En mars, comme dans de nombreux pays, la fermeture des bars, restaurants, boites de nuit avait été appliquée. Cette résidente de la Sunshine Coast travaillant comme employée dans la restauration avait d’ailleurs perdu son emploi. L’Etat australien avait mis en place des aides pour les étrangers. Océane a pu en bénéficier.



« Je ne ressens plus le coronavirus, j’ai l’impression qu’on vit avec ». Aujourd’hui, tous les commerces ont rouvert, et appliquent des mesures sanitaires plus ou moins strictes. Les Australiens semblent avoir retrouver leur vie d’avant. Dans ce témoignage en date du 8 octobre, Océane déclare qu’elle a pu retrouver facilement du travail dans la restauration.

Propos recueillis par Elodie Josserand,

étudiante du Magistère JCO à Aix Marseille Université

