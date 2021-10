Le minimalisme des modèles contraste avec l’architecture baroque du nouvel écrin d’Uniqlo. La marque japonaise ouvre son deuxième magasin à Marseille, le 14 octobre, dans l’un des plus beaux bâtiments de la rue St-Ferréol que l’architecte Henri Ebrard avait dessiné pour la Compagnie Algérienne en 1919.

Prises en charge par le groupe Sebban, le propriétaire, les rénovations du lieu sont impeccables. Tout est conservé dans son jus. Des barrières de bois, de fer forgé et d’or astiqué jusqu’à l’ancienne salle des coffres au sous-sol ouverte au public pour la première fois. Répartie sur trois étages, Uniqlo exploite 1 100 m2 pour exposer son « code génétique » : le « Lifewear ». Autrement dit, le vêtement à vivre, confortable et utile. « Uniqlo ce n’est pas de la mode, c’est de la fonctionnalité. » raconte Myriam Merah, la responsable communication d’Uniqlo France à Gomet’.

Intérieur de la boutique Uniqlo, flambant neuve (Crédit : MG/Gomet’)

En ce sens, Uniqlo ne voit pas Zara, H&M ou Kookaï comme des concurrents directs. La marque « va apporter un dynamisme et va s’ancrer dans le quartier en étant les meilleurs voisins possibles. » s’enthousiasme la responsable en ajoutant « Nous allons nous concentrer sur notre offre, nous sommes sur un autre créneau ». Avec sa vocation minimaliste et fonctionnelle, la marque japonaise se différencie de la concurrence en développant plusieurs lignes de vêtements thermorégulantes (qui régule la chaleur) et rafraîchissantes avec leur partenaire historique Tauray industries, un expert de la fibre carbone japonais basé à Toulouse.

50 recrutements en cours avec la ville de Marseille

Pour assurer la vente, le conseil et la mise en rayon, Uniqlo recrute 50 collaborateurs dédiés au magasin. La marque a souhaité « tisser un partenariat avec la ville de Marseille pour ne recruter que des talents locaux » explique Myri am Merah. Les postes recherchés sont un directeur de zone, un directeur de magasin et différents conseillers. Pour postuler :

Repères



2 200 boutiques dans 25 pays

Uniqlo est la plus grande des huit marques du groupe Fast Retailing Co (GU, Theory, Helmut Lang, PLST (Plus T), Comptoir des

Cotonniers, Princesse tam.tam et J Brand. UNIQLO) qui enregistre un chiffre d’affaires mondial d’environ 2,01 milliards de yens en 2020 soit 19,06 milliards de dollars.



