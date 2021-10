Tandis que les 92 maires de la Métropole se réunissent ce mardi 12 octobre pour se mettre d’accord sur une nouvelle gouvernance, la Présidente Martine Vassal a rencontré la veille le Premier ministre Jean Castex à Matignon. Elle raconte cet entretien dans un communiqué : « Pendant près d’une heure, nous avons pu échanger sur les enjeux métropolitains et j’ai pu défendre ma vision d’une Métropole de projets, souhaitée par l’ensemble des élus suite à la consultation que j’avais engagée au lendemain de la venue du Président de la République », explique-t-elle.

Martine Vassal veut plus de temps pour négocier la répartition des compétences

Mais l’enjeu de ce rendez-vous est de s’assurer du soutien promis par le chef de l’Etat pour financer les transports. Aussi, Martine Vassal rappelle « la nécessité de débloquer rapidement le financement du milliard d’euros annoncé ». Lors de sa visite à Marseille, Emmanuel Macron conditionne son aide à une réforme de la Métropole « sinon je mets plus d’essence dans un système qui a toujours les mêmes freins », précise-t-il dans son discours du Pharo. Sa demande entendue, Martine Vassal a rapidement réuni les maires du territoires pour initier une grande réflexion sur la répartition des compétences, le montant des aides aux communes et l’avenir des conseils de territoire. Un peu plus d’un mois plus tard, les avis restent partagés sur ces questions et les élus tardent à trouver un accord clair. Aussi, la Présidente de la Métropole demande que la réflexion sur les compétences soit décorrélée de la question du financement. « J’estime qu’il n’est pas souhaitable que le sujet soit abordé maintenant. Nous aurons l’occasion d’y revenir lors d’une conférence fiscale », déclare-t-elle. Martine Vassal veut se donner le temps de négocier avec les maires sans provoquer une levée de bouclier qui pourrait la mettre en difficulté.

Les maires mettent la pression sur Martine Vassal

La pression est extrême sur les épaules de la Présidente de la Métropole et du Département. Alors que la maire d’Aix-en-Provence Sophie Joissains estime dans une interview à La Provence que « les communes ne sont pas respectées », sa mère Maryse Joissains en remet une couche dans un nouveau courrier à Martine Vassal : « Pour le moment avec le chéquier, tu as encore certains maires avec toi, mais je doute qu’avec la perte de leur souveraineté liée à l’exercice des compétences de proximité et d’une partie de leurs moyens financiers, tu ne perdes toute crédibilité et in fine ta légitimité », prévient celle qui est toujours présidente du conseil de territoire du pays d’Aix. Maryse Joissains va même jusqu’à soutenir le maire de Marseille Benoit Payan qui veut lui aussi retrouver les compétences régaliennes pour gérer sa ville. Ce dernier s’est également rendu à Matignon le même jour pour présenter son plan écoles. La place de Marseille au sein de la Métropole a également été abordée et Benoît Payan va profiter de la nouvelle conférence des maires pour exposer sa vision aux autres maires de la Métropole. Reste à savoir si cette réunion débouchera sur un accord suffisamment abouti pour convaincre Emmanuel Macron attendu ce week-end à Marseille.

