Pas toujours facile d’établir un contact avec le monde de l’entreprise lorsqu’on est encore étudiant. C’est pourtant une étape primordiale dans la recherche de stages ou d’alternance. C’est dans cette optique que la 8e édition des Synergies Amu Entreprises s’est tenue vendredi 8 octobre au Parc Chanot, dans un nouveau format d’une journée au lieu d’une semaine entière. « L’une des missions fondamentales de notre université est l’insertion des jeunes diplômés », rappelle Romain Laffont, vice-président en charge des partenariats avec le monde économique d’Aix-Marseille Université. Toute la journée, près de 800 étudiants ont ainsi afflué dans le Palais des Congrès du Parc Chanot pour rencontrer et discuter avec des décideurs du monde économique et assister à des ateliers sur des thématiques communes au monde universitaire et au monde économique : lutte contre les discriminations, l’inclusion ou encore l’innovation et l’entrepreneuriat.

Une opportunité pour les étudiants … mais aussi pour les entreprises !

Etudiants en troisième année de licence d’administration économique et sociale, Abygaelle et Charles-Antoine sont venus assister au forum avec une idée bien précise en tête : « C’est la période où nous devons effectuer des stages pour valider notre cursus. Nous espérons bien en décrocher un auprès des entreprises présentes », soufflent-ils. Nombreux sont ceux qui essaiment leurs CV cet après-midi là, comme Isabelle, Pierre et Dorian, étudiants en master 2 Psychologie du travail. « Ce type d’événement nous permet de faire le premier pas, c’est un bon exercice avant un éventuel recrutement », reconnaissent-ils.

Il y a foule pour la conférence « Innovation et entrepreneuriat » animée par le Président de la @CisamInnovation Charlie Barla

Toutes les conférences et ateliers sont aussi accessibles en visioconférence direct et replay à ce lien : https://t.co/K1SLskNhe6…#SAE @univamu pic.twitter.com/8NyDGYKCaX — Gomet’ (@Gometmedia) October 8, 2021

Plus de cinquante entreprises sont représentées au total, grands groupes internationaux et start-up locales. Il faut dire qu’elles aussi ont tout à y gagner : « Airbus vient tout juste de lancer sa campagne de stage, le timing des SAE est donc parfait pour nous. Plus de 500 stages sont à pourvoir au niveau national, dont 100 sur le site de Marignane, c’est donc important d’être présent sur ce type d’événement » explique une chargée du recrutement au sein de l’entreprise fleuron de l’aéronautique. Même stratégie dans les rangs de la fonction publique : « Nous avons 4000 recrutements à faire par an pour 50 métiers différents, avec des profils variés et qualitatifs », explique Gilles Decroix, capitaine de corvette dans la marine nationale, représentée sur le forum ce jour-là .

« C’est un véritable bonheur d’aller au contact de potentiels candidats et de leur donner envie de nous rejoindre. Cela nous permet de se tenir à la page sur les différents cursus universitaires existants et peut-être dénicher de nouveaux talents », se réjouit Véronique Jaubert, de Naval Group.

AMU renforce sa collaboration avec le monde économique grâce au label SAE

La journée s’est clôturée avec le lancement officiel du label SAE par le président de l’Université Eric Berton, en présent de plusieurs personnalités publiques locales : le président de la CCI Jean-Luc Chauvin, Fabrice Greffet, président de Prism’Emploi Paca et représentant Yvon Grosso, le président du Medef Sud, Charlie Barla, président de la Cité de l’Innovation, des savoirs et des métiers (Cisam), Aurélie Biancarelli Lopes, adjointe en charge de l’enseignement supérieur à la Ville de Marseille. L’objectif du label est « de conférer davantage de visibilité aux actions menées par AMU avec les entreprises, de les fédérer, et de refléter la qualité des actions », énumère Eric Berton.

L’Université mène déjà de front plusieurs actions pour favoriser le lien avec les entreprises, notamment par le biais de l’apprentissage : « C’est un levier puissant pour rapprocher les étudiants des entreprises » souligne Romain Laffont. « L’apprentissage est un véritable succès : nous recensons plus de 3000 apprentis au sein d’AMU et souhaitons poursuivre ce mouvement », se réjouit pour sa part Lionel Nicod, vice-président Aix Marseille Université en charge de la formation (voir notre dossier complet).

Charlie Barla, président de la Cisam, met en avant les dispositifs mis en place en partenariat avec Aix-Marseille Université pour favoriser l’entrepreneuriat étudiant : « Le pôle Pépite Provence les accompagne pour les aider dans la création d’entreprise, plusieurs incubateurs, notamment à la Cisam, qui peuvent les accompagner. Il faut souligner aussi l’existence du bonus Esprit d’entreprendre qui leur permet d’obtenir 0,5 points en plus sur leur moyenne ».

« La relation entre l’université et le milieu entrepreneurial n’est pas une question, c’est une évidence. La véritable question est celle de la coordination des dispositifs existants. C’est ce que permet la labellisation » conclut Philippe Dulbecco, représentant du recteur de l’académie d’Aix-Marseille Bernard Beignier.

Au terme de cette huitième édition des SAE, les acteurs économiques et Aix-Marseille Université se sont engagés à présenter des résultats concrets de leurs engagements respectifs lors de leur prochaine rencontre. Rendez-vous l’an prochain pour la neuvième !

L’interview de Romain Laffont, vice-président en charge des partenariats

avec le monde économique d’Aix-Marseille Université

Liens utiles :



> Plus d’informations sur la SAE

> AMU : étudiants, décideurs et entreprises se retrouvent pour une SAE new look

> L’actualité d’Aix-Marseille Université dans les archives de Gomet’