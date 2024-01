Share on Facebook

Share on Twitter

Brice Renaud, associé chez Ioda Consulting, en charge de la RSE, était l’invité du plateau média des premières Rencontres de la finance verte et solidaire organisées par Gomet’ le 24 novembre dernier.

Interrogé par le journaliste Rémi Baldy, il explique ici les différentes dimensions du reporting extra financier. Ce dernier peut prendre plusieurs formes dont la CSRD européenne qui se met en place. Les seuils vont être abaissés et de plus en plus d’entreprises vont être concernées soit directement soit indirectement observe Brice Renaud.

Les critères sont nombreux et adressent l’univers ESG (environnement social et gouvernance). Les entreprises qui ne respectent les nouvelles normes risquent d’être “hors champ” avertit l’expert.

Ioda Consulting, partenaire des 1ères Rencontres de la finance verte et solidaire a animé lors de l’après-midi, sous la houlette de Marie-Laure Guidi, la présidente du cabinet d’expertise comptable et de conseils en innovation, une table-ronde sur le thème : « Reporting extra-financier : réglementation ou stratégie d’entreprise ? »

Lien utile :

Le site du cabinet Ioda Consulting