En mars prochain après plusieurs mois de tuilage (depuis septembre 2022) avec son successeur, Jacques Vayron va céder son poste de directeur du CEA. C’est un « marin » Christophe Bourmaud qui succède à un économiste. Christophe Bourmaud est un ancien de l’École navale, option technique et sciences de l’ingénieur (1990 – 1992), il a passé un Brevet d’atomicien, option réacteur (2000) et a fait l’École des applications militaires de l’énergie atomique (EAMEA). Il a été en poste à Brest, à Cherbourg, à Paris dans la Marine nationale pendant 20 ans. Son dernier poste était dans la région, en tant que Commandant de la base navale de Toulon, donc directeur du port militaire.



Rappelons que le CEA est chargé de missions au service de la défense et de la sécurité dans les domaines des têtes nucléaires des composantes aéroportée et océanique de la dissuasion et des réacteurs et cœurs nucléaires pour la propulsion des sous-marins et des porte-avions.

