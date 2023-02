Marseille est retenue pour inaugurer en France le parcours de la flamme olympique des JO de Paris 2024. Tout un symbole pour cette ville fondée par les Grecs il y a près de 2600 ans, eux-mêmes créateurs des Jeux Olympiques.

Le président du comité d’organisation des Jeux 2024, Tony Estanguet, annonce ce 3 février devant une salle comble de l’Hôtel de Ville : « Le relais de la flamme devra être spectaculaire, populaire et sportif (…) Quand on regarde ces objectifs et qu’on cherche une ville qui incarne ces valeurs, Marseille a été pour nous une évidence pour donner le coup d’envoi, l’ambition de ce relais de la flamme. Marseille c’est la passion du sport, c’est son ouverture vers l’international… c’est ici que tout commence ! », s’enthousiasme l’ancien champion olympique de canoë kayak.

« On mesure en termes d’image pour la ville de Marseille ce que ça veut dire. Des milliards de personnes vont voir cette arrivée de la flamme, ils vont se souvenir de cette torche qui s’allume. L’esprit olympique, l’esprit de solidarité va à nouveau traverser la Méditerranée », affirme le maire de Marseille, Benoît Payan qui salue le travail de son adjointe aux grands événements, Samia Ghali, qui a « rêvé ces jeux ».

Benoît Payan annonce que plusieurs petit Marseillais navigueront d’Olympie jusqu’à la cité phocéenne, sur le Belem, pour ramener la flamme olympique, qui arrivera par le Vieux-Port. La date et le parcours détaillé de la suite des étapes ne seront communiqué qu’en mai 2023. « Il est encore en construction, l’idée c’est que la flamme reste une journée à Marseille. On veut aussi traverser la soixantaine de départements qui ont postulé. », explique Tony Estanguet.

CMA CGM dans les starting-blocks



L’armateur marseillais CMA CGM va assurer le transport et la logistique de l’ensemble des biens, équipements et matériels sur les sites olympiques et paralympiques. Avec ses filiales Ceva Logistics et CMA CGM Air Cargo, le groupe s’occupera de toutes les opérations de transport international et de courtage en douane, et mettra à disposition et exploitera des surfaces logistiques nécessaires aux opérations de Paris 2024. CMA CGM assurera également les opérations de transport routier et fluvial, ainsi que la logistique sur les sites des JOP de Paris 2024 en France métropolitaine, et dans les Outre-Mer.

Si la majeure partie des festivités se déroulera en Ile-de-France, Marseille accueillera plusieurs matchs de football au stade Vélodrome, ainsi que les épreuves de voiles pendant douze jours, du 28 juillet au 8 août 2024, à la Marina Olympique, dans le bassin du Roucas-Blanc. L’avancée des travaux sur ce nouvel équipement, en phase avec le calendrier prévisionnel, devraient permettre, le 3 juillet 2023, d’organiser un « test Event », en préfiguration des épreuves. Le chantier s’achèvera quelques mois avant les Jeux.

La future Marina Olympique sur le bassin du Roucas-Blanc (Crédit : Ville de Marseille)

