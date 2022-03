Rodolphe Saadé s’est ouvert un peu plus les portes des journaux La Provence et Corse Matin cette semaine. Mardi 22 mars, le président de l’armateur CMA CGM, a présenté son projet de reprise du groupe de presse quotidienne régionale devant quelque 250 salariés. Au terme d’une intervention qui a duré plus d’une heure et qui se tenait dans la salle des rotatives, un outil industriel qu’il promet de maintenir à Marseille (contrairement à l’autre candidat repreneur, Xavier Niel patron du groupe Iliad), Rodolphe Saadé a été chaudement applaudi. Denis Olivennes, l’actuel co-gérant de Libération, qui conduit le projet de rachat de La Provence en tant que conseil pour le groupe CMA CGM, a également participé à cette réunion d’informations et répondu aux questions des salariés. Selon une source syndicale, c’est la sixième fois que Rodolpe Saadé, fait le déplacement en personne au 248 avenue Roger Salengro dans le 15e arrondissement depuis l’automne dernier.

Nouveau signe que l’offre de l’industriel, novice dans le monde des médias, a désormais largement les faveurs des salariés, la procédure d’information consultation des CSE (comité social d’entreprise) des six filiales concernées, a tourné au plébiscite. Le vote des délégués syndicaux, prévu dans le cadre de la procédure de reprise s’est déroulé jeudi 24 mars. Cinq des six CSE ont voté favorablement à l’offre de CMA CGM.

Les résultats de la consultation des CSE du groupe La Provence

Pour La Provence : 9 avis favorables (SNJ, F.O SNPEP) et 4 avis défavorables (CGT, FO Livre, CFDT)

Pour La régie Eurosud : 4 avis favorables sur 4

Pour le portage SPD : 3 avis favorables et 1 abstention sur 4

Pour Corse Presse : 5 avis favorables sur 5

Pour Corse distribution : 5 avis favorables sur 5

Pour Corse Matin Publicité : 1 avis favorable sur 1

Une nouvelle page de l’histoire de ces deux titres de presse doit désormais s’écrire CMA CGM

Le groupe CMA CGM s’est bien sûr félicité des résultats et remercie les salariés our la confiance qu’ils placent en lui. « Déjà retenu (parmi les autres offres) par le Tribunal de commerce de Bobigny et les mandataires liquidateurs en février dernier, ce sont aujourd’hui les salariés de la Provence et de Corse Matin à travers leurs représentants qui se prononcent en faveur du projet de CMA CGM, observe le groupe maritime, « il est maintenant temps que la procédure de cession du Groupe La Provence touche à sa fin et que [nous] puissions mettre en place le plus vite possible, avec l’ensemble des salariés du Groupe la Provence, le projet de redressement et de développement ambitieux que La Provence et Corse Matin méritent. Et d’ajouter : « Une nouvelle page de l’histoire de ces deux titres de presse doit désormais s’écrire.»

Droit de préemption : une soulte de 60 millions pour Xavier Niel

Nonobstant l’attitude future de Xavier Niel, resté bien silencieux depuis sa visite mouvementée dans les locaux du journal, le calendrier de rachat de La Provence à venir est dense. Lundi la cour d’appel d’Aix doit examiner l’affaire de la clause d’agrément, bénéficiant à Xavier Niel, qui avait été retoquée par le tribunal de commerce de Marseille à la suite d’un recours du liquidateur. Le jugement dans ce dossier, qui pourrait être mis en délibéré, ne devrait pas vraiment changer la donne. Le tribunal de Bobigny qui a sélectionné l’offre de CMA CGM a estimé en effet que l’agrément ne saurait jouer en défaveur de l’intérêt général de la société. Une décision contraire pourrait donc être elle même contestée par le ministère public. On devrait connaître rapidement le choix du conseil d’administration du groupe, où siègent notamment Anthony Maarek, (le représentant de Xavier Niel qui détient déjà 9% de l’entreprise), et Stéphane Tapie (qui avait pris fait et cause pour la reprise par le fondateur de Free) qui devrait se réunir dans les toutes prochaines semaines.

A l’issue de ces nouvelles étapes, Xavier Niel dispose encore d’une carte : le droit de préemption qui lui permet de s’aligner sur l’offre du mieux disant (81 millions d’euros proposés par CMA CGM). Il doit ajouter pas moins de 60 millions par rapport à sa première proposition. « Mais cette offre éventuelle devra à son tour passer par la procédure d’information consultation » relève une déléguée SNJ.

Rachat de La Provence : « des entreprises très fragilisées »

« Nous souhaitons que le conseil d’administration, dans le SEUL intérêt du groupe, suive l’avis des CSE (100% d’avis favorables) et que la situation se débloque rapidement » déclarent les délégués FO – SNPEP (Syndicat National de Presse, d’Edition et de Publicité) dans un tract adressé aux salariés. Et dans un communiqué, l’intersyndicale FO Livre, FO SNPEP et CGT Corse, des CSE Eurosud Provence, Sud Presse distribution, Corse Matin Publicité, Corse Presse, Corse Distribution met en garde : « Nos entreprises sont en effet très fragilisées économiquement et si les procédures devaient s’éterniser dans le temps et subir à nouveau des rebondissements juridiques, leur pérennité en serait clairement compromise. Nous demandons donc à chacune des parties de faire preuve de responsabilité dans cette affaire dont dépendent 850 emplois et de 6 sociétés actrices majeures de l’économie et de la vie démocratique en Corse et en Provence. »

