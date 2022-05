Le groupe CMA CGM poursuit ses grandes manoeuvres pour faire évoluer la dimension de ses activités. Cette fois, il annonce un accord majeur avec le groupe Air France KLM afin de développer le fret aérien. Le communiqué diffusé mercredi 18 mai en début de matinée (avant l’ouverture de la bourse, Air France étant une société cotée) précise les contours d’un accord qui se veut stratégie et de long terme.

« Ce partenariat exclusif permettra aux deux groupes de mettre en commun leurs réseaux cargo, les capacités de leurs appareils tout cargo et leurs services dédiés, afin de construire une offre toujours plus compétitive grâce au savoir-faire inégalé et à la présence mondiale d’Air France-KLM et de CMA CGM. » Mais l’accord ne concerne pas seulement le volet opérationnel et industriel. Il est aussi financier.

CMA CGM dans le capital d’Air France KLM

« CMA CGM renforcera son engagement dans le secteur du fret aérien en devenant un nouvel actionnaire de référence d’Air France-KLM. CMA CGM investira dans la limite d’une détention de 9% du capital ex-post d’Air France-KLM. » Cet investissement pourrait intervenir à l’occasion d’une augmentation de capital d’Air France-KLM précise l’annonce des deux groupes. « Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe CMA CGM et son ambition de devenir un leader en matière de logistique intégrée au service de ses clients » déclare Rodolphe Saadé, le président directeur général de CMA CGM.

Cette prise de participation confirme la volonté du groupe marseillais de se développer en grande vitesse en investissant en interne (l’activité cargo a été lancée en 2021) et par des opérations de croissance externe (Gefco, Colis Privé, Ingram Micro pour les plus récentes). Les excellents résultats du groupe lui permettent en effet de disposer d’une trésorerie abondante.

Un accord exclusif pour dix ans

L’accord est établi pour une durée initiale de 10 ans. Air France-KLM et CMA CGM exploiteront ensemble et en exclusivité la totalité de la capacité des appareils tout cargo de leurs compagnies respectives, soit 10 appareils tout cargo en activité, et 12 autres en commande par les deux groupes : 4 appareils tout cargo chez CMA CGM Air Cargo (avec des commandes en cours pour 8 autres appareils, dont 2 pourraient être opérés par Air France-KLM dans le futur) ; 6 appareils tout cargo chez Air France-KLM basés à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et à l’aéroport Amsterdam Schiphol (avec des commandes en cours pour 4 appareils supplémentaires). Ce partenariat commercial porte également sur les capacités en soute des appareils d’Air France-KLM assurant le transport de passagers, incluant plus de 160 appareils long-courriers. Source : CMA CGM

L’accord présenté ce mercredi 18 mai, prévoit la nomination d’un représentant de CMA CGM au conseil d’administration d’Air France-KLM. Cette résolution sera soumise à l’assemblée générale d’Air France-KLM prévue le 24 mai prochain. Le rapprochement stratégique entre les deux groupes doit obtenir le feu vert des autorités de la concurrence et sera soumis à la consultation des représentants des salariés. Le partenariat devrait être opérationnel à horizon janvier 2023 précisent les deux partenaires.

Liens utiles



[Logistique] CMA CGM rachète le transporteur Gefco, ex-propriété d’un groupe russe

Le rachat surprise de Colis Privé (Aix) par CMA CGM

[Logistique] CMA CGM rachète une branche de l’américain Ingram Micro pour 3 milliards

Rodolphe Saadé (CMA CGM) : « Je suis prêt à développer un hub aérien à Marseille »

L’actualité de CMA CGM dans les archives de Gomet’