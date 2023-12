La grande collecte nationale annuelle des Banques Alimentaires s’est tenue les 24, 25 et 26 novembre 2023. Gomet’ l’avait rappelée le 21 novembre dernier. En début de collecte, le vendredi 24, le président Joseph Arakel avait lancé un appel après de premières observations très préoccupantes. Bilan final fait, dans notre département des Bouches-du-Rhône, ce sont 302 tonnes de produits qui ont été collectées, représentant environ 600 000 repas : ce résultat est équivalent à celui de l’an dernier, ce qui traduit la forte mobilisation des habitants, qui, malgré l’inflation, ont fait preuve de générosité.

La Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône précise toutefois que ces denrées collectées ne suffisent pas à répondre à la demande croissante d’aide alimentaire, et que l’objectif très ambitieux de 400 tonnes qu’elle visait n’est pas atteint. La “BA13” remercie les donateurs, bénévoles et partenaires pour leur générosité et poursuit ses efforts et la mobilisation pour venir en aide aux plus vulnérables et fidèle à sa mission « aider l’homme à se restaurer. »