Les villes d’Aix et de Marseille restent en zone d’alerte maximale même si un « frémissement » positif se faire ressentir a observé, ce jeudi 1 er octobre, le ministre de la Santé, Olivier Véran, lors de son point presse hebdomadaire qu’il a tenu aux côtés d’Arnaud Fontanet, l’épidémiologiste qui s’était rendu à Marseille la semaine dernière lors de la visite du ministre. Une amélioration qu’Olivier Véran nuance rapidement : « les niveaux de circulation du virus y restent très élevés, trop élevés et les risques sanitaires et de surcharge hospitalière sont encore bien trop importants. »

Après la colère des acteurs économiques et politiques face à la brutalité des décisions prises la semaine dernière, le ministre a évoqué les efforts du gouvernement en matière de concertation. La maire de Marseille, Michèle Rubirola, toujours en convalescence, a été appelée par le Premier ministre Jean Castex. « Nous consultons les acteurs des territoires », défend à plusieurs reprises, Olivier Véran. Une visio-conférence est prévue ce vendredi après-midi avec les élus d’Aix et Marseille.

Renaud Muselier appelle à une réouverture dès ce week-end

Renaud Muselier, le président de la Région Sud, a de son côté appelé à la levée des fermetures des bars et restaurants dès ce week-end à Aix Marseille compte tenu de l’évolution des chiffres au cours des derniers jours. Il pointe notamment les taux d’incidence du Covid-19 désormais bien supérieurs à Paris, Lille et Lyon, des villes où les restaurants et bars sont toujours ouverts (lire l’intégralité du communiqué page suivante). Les derniers chiffres fournis par l’AP-HM font en effet état d’une baisse amorcée du nombre d’hospitalisation pour cas de Covid-19.

Les évolutions plus inquiétantes dans les autres métropoles ont bien été soulignées par Olivier Véran. « Dans les dernières 24 heures, Paris a franchi les trois seuils qui peuvent correspondre à la zone dite d’alerte maximale : le taux d’incidence population générale a dépassé les 250 cas pour 100 000 puisqu’il est à 263, l’incidence sur les publics fragiles est à 105 pour 100 000 .» Le ministre de la Santé poursuit : « Ce franchissement des seuils, nous ne l’observons que depuis quelques heures, nous avons besoin de le confirmer dans les tout prochains jours. Si cela se confirmait, nous n’aurions pas d’autre choix que de placer Paris et la petite couronne en zone d’alerte maximale, et ce, dès lundi. »