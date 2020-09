Au lendemain des annonces du ministre de la Santé imposant un état d’alerte maximale dans les Bouches-du-Rhône, de nombreux maires s’opposent aux décisions du gouvernement. Après la sortie du 1er adjoint de la Ville de Marseille, Benoît Payan, d’autres élus locaux, à l’instar de la maire d’Aix, Maryse Joissains, et Gaby Charroux, le maire de Martigues, sont vent debout contre la fermeture des bars et restaurants programmée dès samedi. Le président de la Région Renaud Muselier qui avait déjà vivement réagit la veille pousse encore les feux de la contre-offensive.



La colère gronde d’autant plus fort que la réunion en préfecture ce jeudi 24 septembre après-midi n’a semble-t-il rien clarifié concernant les communes métropolitaines concernées. « Près de 24 heures après les annonces du gouvernement nous sommes toujours en attente d’un arrêté clair pour chacun » déclare ainsi Gaby Charroux.

Gaby Charroux : « je demanderais à la Police Municipale de ne pas intervenir »

Le maire communiste, ancien député et président du conseil de territoire du Pays de Martigues s’insurge : « Comme depuis le début de cette crise en mars dernier, la méthode imposée par le gouvernement aux élus locaux, au monde économique et à la population reste la même : pas de concertation, pas de cohérence et pas de pédagogie. Un manque de respect pour tous. » Gaby Charroux poursuit en demandant de revenir sur ces décisions ou de les moduler, à l’intérieur du territoire métropolitain. A défaut, il reconnait ouvertement qu’il ne fera rien pour appliquer les décisions de l’Etat : « Si la Ville de Martigues devait être concernée par la fermeture des bars et des restaurants, je demanderais à la Police Municipale de ne pas intervenir pour verbaliser les contrevenants qui resteraient ouverts en maintenant les mesures indispensables de distanciation.

Maryse Joissains au Préfet : « Faites très attention aux décisions que vous allez prendre

De son côté Maryse Joissains, la maire d’Aix-en-Provence affiche également son opposition aux décisions du gouvernement au sortir de la réunion de la préfecture : « La parole du gouvernement n’est aujourd’hui plus crédible. Faites très attention aux décisions que vous allez prendre car vous devrez en répondre. Nous, élus locaux, ne sommes pas là pour aggraver la situation, bien au contraire. Mais comment voulez-vous que j’explique à une population de 150 000 habitants que l’on confine économiquement notre territoire alors même que nous avons 8 personnes en réanimation et 11 patients COVID hospitalisés.»

Renaud Muselier : un recours en référé liberté

Quant au président de la Région Sud, Renaud Muselier, il déclare tout simplement ce soir qu’il attaquera au tribunal la décision de l’Etat : « J’invite le Préfet à respecter scrupuleusement la loi car je déposerai dès demain, avec des restaurateurs et des cafetiers, un recours en référé liberté devant le tribunal administratif de Marseille contre tout acte restreignant l’exercice de la liberté d’entreprendre, d’industrie et du commerce de façon disproportionnée. »



Une manifestation à l’initiative de l’UMIH 13 aura lieu demain devant le tribunal de commerce de Marseille. Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France annonce sa présence sur place.