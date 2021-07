Share on Facebook

Il fait craindre un rebond de l’épidémie : le variant Delta, anciennement connu sous le nom de variant indien. En cette période de départs en vacances, l’Agence régionale de santé (ARS) alerte sur la situation en Provence-Alpes-Côte-D’azur : « La proportion des variants porteurs de la mutation L452R (Delta) est en forte augmentation et s’élève à 23,3% sur la période du 19 au 26 juin en région Paca (vs 20,7 au niveau national) », constate l’agence.

L’ARS appelle donc à la prudence, d’autant que « ce variant est 60% plus contagieux que le variant Alpha dit britannique », prévient-elle. Une arme pour lutter selon l’ARS : la vaccination, avec un schéma complet, soit deux doses pour la plupart des vaccins (sauf le Janssen). En effet, la vaccination « réduit le risque de forme grave à 70% pour la première injection et à 90% après la seconde injection », poursuit l’ARS. A ce titre, l’ARS constate que le nombre de primo-vaccination est en baisse dans la région (48% de la population dispose d’une couverture vaccinale complète). Elle rappelle que « la vaccination reste essentielle et que les vaccins sont efficaces contre les variants ».

Les restriction maintenues dans le Var en raison du variant Delta

Dans le Var, où une dizaine de personnes ont été testées positives au variant Delta au 30 juin, le préfet a pris la décision de prolonger les restrictions sanitaires jusqu’au 16 juillet. La situation est d’autant plus urgente qu’une mutation du variant Delta, appelée Delta Plus, a été observée dans plusieurs pays (Portugal, Inde) dont quelques cas en France.

