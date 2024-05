Les quais du port de Marseille continuent d’être l’objet de l’opposition entre la majorité municipale de Marseille et le Grand Port maritime où l’Etat détient le pouvoir. Cette fois, ce sont des groupes écologistes locaux qui montent à l’abordage contre le projet de terminal de croisières de luxe qui doit voir le jour sur le J4 sur les quais de l’esplanade du Mucem et de Cosquer Méditerranée.

Les Marseillais se pressent mardi 7 mai 2024 pour visiter le navire colombien Gloria amarré sur le qui du futur terminal de croisières de luxe (Crédit Gomet’/JFE)

Le projet est pourtant bien enclenché. Le groupement de croisiéristes en charge de l’exploitation de ce nouveau terminal de croisières a lui aussi d’ores et déjà été retenu. A la suite de l’appel à projets lancé en 2022, le port a sélectionné le groupement représenté par la société RCL Cruises LTD. Pour la conception, le consortium s’appuie sur les compétences de l’Atelier Alfonso Femia. La gare maritime sera exploitée par RCL Cruisses LTD, la compagnie Ponant et Viking Cruise. Le 24 janvier 2023, Hervé Martel, le directeur du GPMM, avait annoncé un investissement de 25 millions d’euros pour créer accueillir la petite croisière et grande plaisance sur le terminal du J4. Ce projet « très ambitieux » prévoit la construction d’un bâtiment de 1 000 m2 dédié aux besoins portuaires des croisières de luxe. La nouvelle gare maritime doit être progressivement mise en service d’ici à 2026.

Qu’à cela tienne , les écologistes vont tenter de relancer la bataille lors d’une conférence d’expresse qui se tiendra mardi 14 mai depuis la terrasse du Musée Regards de Provence qui dispose d’une vue imprenable sur le site du J4. Ils dénoncent la stratégie de développement choisie par le port et sa tutelle : « Sous prétexte d’accroître le rayonnement de Marseille, de rendre la ville plus attractive et de générer une activité dont les retombées économiques restent à démontrer, une nouvelle fois l’aménagement de ce qui reste un espace public fait la part belle au marché et promeut une activité climaticide pour le bon plaisir d’une minorité ultra-fortunée. »

« Il est temps pour le Grand Port Maritime de Marseille-Fos de s’ouvrir à la ville »

Le rendez-vous sera aussi l’occasion de mettre en en avant une autre revendication : l’ouverture de la digue du large au public. « Depuis plus de 20 ans, les Marseillaises et les Marseillais se battent pour récupérer l’accès à la digue du large, cette jetée de plus de 7 km de long qui a permis à des générations de promeneurs, de pêcheurs, de familles et de nageurs de profiter et d’admirer leur ville. Il est temps pour le Grand Port Maritime de Marseille-Fos de s’ouvrir à la ville, aux activités urbaines, aux besoins de ses habitants et d’assurer sa fonction d’aménageur des espaces dont il a l’usage en prenant en compte les Marseillais et Marseillaises » déclarent les écologistes. La grande digue est ouverte ponctuellement aux visiteurs lors d’événements mais uniquement sur la partie extrême à l’entrée du Vieux-Port

Une pétition pour la réouverture de la Digue du large

Un collectif apolitique Rendez la digue s’est formé pour revendiquer avec force l’accès simple et gratuit à la digue sur toute sa longueur, dans toute sa splendeur, tout le long de l’année dans le respect de l’activité du Grand Port Maritime de Marseille. Il demande à l’État et à tous les décideurs locaux réunis dans son conseil de surveillance de rendre la Digue du Large aux Marseillais. « Cet édifice si typiquement marseillais sombre depuis trop longtemps dans l’oubli et la dégradation. Pire, il est devenu pour la jeune génération une terre inconnue » déclare-t-il dans un manifeste (voir le document source plus bas) diffusé le 25 avril. Une pétition a été lancée sur change.org et a recueilli 854 signatures au dimanche 12 mai.

Le collectif Rendez la digue à l’abordage symbolique du Ferry boat (Crédit DR)

Les Ecologistes des groupes locaux, Cœur de Marseille, Marseille Centre-Est et Sud-Calanques 6-8 appellent ainsi le Grand Port Maritime de Marseille-Fos et le Préfet à : « redonner, en concertation avec les collectivités locales, un accès permanent à la digue du large, renoncer au projet de terminal de croisières de luxe sur le J4, étudier un projet pour le quai du J4 ouvert à tous les marseillais.es de loisirs maritimes doux, de détente et de sensibilisation à l’histoire du port et aux enjeux de transition maritime. »

En savoir plus :

Port de Marseille-Fos (2/5) : les croisières de luxe confirmées sur le J4

Document source : le dossier du collectif Rendez-nous la Digue