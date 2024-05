Le groupe Snef, créé il y a 120 ans à Marseille, qui emploie plus de 13 000 salariés avec un chiffre d’affaires de plus de 1,5 milliard d’euros est depuis une dizaine d’années un partenaire généreux et fidèle de l’hôpital catholique de Marseille. Il privilégie le soutien conséquent et discret pour des investissements technologiques et médicaux comme le service d’imagerie ou le robot de chirurgie orthopédique du genou. Les lecteurs de Gomet’ connaissent le plan ambitieux d’extension du bloc opératoire de l’hôpital Saint-Joseph avec la création de nouvelles salles orientées vers le cardiovasculaire.

La Snef prend un engagement sur trois ans pour financer l’une des deux salles que l’on appelle hybride. Une salle hybride permet de combiner des gestes chirurgicaux et des techniques d’imagerie interventionnelle de haute qualité pour un usage sur toutes les zones anatomiques et une sécurisation du geste chirurgical avec une diminution des traumatismes postopératoires.

Cette innovation permet par ailleurs d’améliorer l’assistance pour les chirurgiens en temps réel par le biais de la réalité augmentée et d’obtenir plus de précision dans le guidage du geste chirurgical, maîtrisé avec une précision inégalée. La salle de commandes isolées, avec les écrans de report, permet aussi d’isoler et protéger les anesthésistes qui restent en salle de commande, des irradiations des rayons X.

Une salle hybride, révèle le communiqué de la Fondation Saint-Joseph « représente un engagement budgétaire important de trois millions d’euros, dont 1,5 million pour les travaux et autant pour l’équipement de la salle. » Le 9 avril dernier, Isabelle Dréau, directrice générale déléguée du Groupe Snef et Bruno Vergobbi, président de la Fondation Hôpital Saint-Joseph, ont signé une nouvelle convention triennale de mécénat 2024-2026 qui engage le Groupe Snef au bénéfice de la Fondation Hôpital Saint-Joseph. L’entreprise phocéenne contribuera ainsi à l’installation d’un plateau technique performant et équipé des technologies les plus récentes à la disposition des équipes chirurgicales josephiennes.

