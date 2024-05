15 000 personnes sur le Cours Mirabeau et 15 000 personnes tout au long du reste du parcours. Les Aixois ont été au rendez-vous ce dimanche 12 mai pour l’escale de la flamme olympique dans la cité de Cézanne. Après une arrivée en grande pompe à bord du trois-mâts le Belem à Marseille le 8 mai dernier, et un passage chez nos voisins varois hier, samedi 11 mai, c’est dans la « capitale de la Provence » que la flamme a poursuivi sa route. Sans musique mais sous les cris de joie et le bruit des applaudissements, la flamme a illuminé Aix avant de repartir vers sa prochaine destination provençale et son tour de France pour une arrivée à Paris prévue le 26 juillet, jour de l’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024.

Ferveur sportive et populaire du Creps au cours Mirabeau

Une heure avant l’arrivée de la flamme olympique, les habitants d’Aix-en-Provence étaient déjà sur les starting-blocks. Parti du Creps aux mains de Jonathan David Pambou, le parcours a débuté à 11 heures, pour se terminer au sommet du cours Mirabeau, où Catherine Depetri-Monghal l’a réceptionné vers 12h30. Sur ce trajet de 5 kilomètres, 25 porteurs de la flamme se sont relayés, parmi lesquels figuraient plusieurs personnalités aixoises notables : Virginie Dedieu, médaillée de bronze en natation synchronisée aux Jeux Olympiques d’été de 2000, Josette Baïz, une danseuse et chorégraphe renommée à l’échelle nationale, ainsi que Nicolas Savant-Aira, pongiste paralympique, double médaillé de bronze aux Jeux Paralympiques en 2012 et 2020, et qui s’apprête à participer aux Jeux de 2024 à Paris. Tout au long du parcours et dans l’après-midi, plusieurs activités, animations et initiations sportives gratuites ont été proposées gratuitement à la population.

Arrivée de la flamme olympique sur le cours Mirabeau. Sportifs et élus réunis (Sophie Joissains, Renaud Muselier, Martine Vassal). Crédit : JM

Les spectateurs, agrippés aux barrières de sécurité ou perchés sur les poteaux, cherchaient à se rapprocher au maximum de l’événement. Mais l’effervescence était particulièrement palpable en plein cœur du centre-ville, autour de la fontaine de la Rotonde, point central de la ville d’Aix-en-Provence ou la Patrouille de France est passée au-dessus du cours. Des représentants de plusieurs clubs sportifs de la ville et leurs sportifs, toutes disciplines confondues, ont défilé avec leurs équipes jusqu’à l’arrivée de la flamme, ajoutant une touche festive à cette journée qui restera gravée dans les mémoires des Aixois.



Steeve, membre associatif et sportif au sein du club de l’AMTT (Aix les Milles, Tennis de table), partage sa joie de représenter son sport « assez méconnu » et « son président double médaillé olympique, Nicolas Savant-Aira, l’un des premiers porteurs de la flamme sur Aix ». Un peu plus loin, les jeunes sportives du club de l’Union Pays d’Aix Bouc Handball (UPHAB) étaient elles aussi présentes pour représenter leur discipline, « et on est prêtes à attendre la flamme ! » s’exclament-elles, sourires aux lèvres.

Vue aérienne de l’arrivée de la flamme olympique à Aix-en-Provence sur le Cours Mirabeau. Crédit : Aix Ma Ville

Juste à côté d’elles, les sportifs et sportives aixoises du Pays d’Aix en gymnastique artistique se sont aussi fait remarquer, « ici pour représenter la passion du sport ! » s’exclame Emmanuelle, adhérente. « C’est un moment unique dans la vie d’un sportif de voir passer la flamme et il fallait faire vivre cela aux enfants du club, cela leur fera pleins d’images pour le futur » surenchérit Stéphane, accompagnateur. Nathalie a elle accompagné sa fille Clémence, sportive dans le club d’escrime EPA depuis quelques mois, « la flamme passe devant les yeux de tous » observe Clémence, « elle prône les valeurs du sport, le partage et la convivialité » complète sa mère. « On a été très ravies d’apprendre que l’on pourrait vivre le moment du passage de la flamme aux premières loges, c’est quelque chose qui n’arrive qu’une fois dans la vie, et c’est ce que j’expliquais à ma fille, ce que nous sommes en train de vivre est pleins de symboles » argumente Nathalie.

Crédit : JM Crédit : JM

Sur le devant de la grande scène installée sur le haut du Cours Mirabeau, une centaine d’enfants issus des écoles et clubs sportifs aixois labellisés Génération 2024 étaient aussi présents, vêtus de tee-shirt jaunes avec l’inscription « Esprit sportif aixois. » Pendant quatre ans, ces enfants ont participé à un programme éducatif sportif initié par la mairie d’Aix pour promouvoir « le credo de l’amitié, du sport, du respect et de l’excellence » argumente Corinne Navarro, conseillère pédagogique.

Génération 2024, écoles labellisées / Crédit : JM

Aix, terre de jeux et d’espoir olympiques

Francis Taulan, adjoint en charge du sport à la Ville d’Aix partage son émotion, « je n’aurais jamais pensé un jour recevoir la flamme dans ma ville », remémorant les différents labels qu’Aix-en-Provence a reçus pour accueillir la flamme olympique et faire d’elle une ville sportive, « le label Terre de jeux en 2019, le label Ville européenne du sport en 2023, on est reconnu en France et dans toute l’Europe ». Presque 400 associations sportives de la ville ont permis à la Ville de décrocher ses labels et développer son infrastructure sportive sur son territoire.

Pour Francis Taulan, « ce n’est pas un hasard avec 75 athlètes reconnus sur les listes ministérielles, Aix est une ville de sport, à Aix on n’a pas le Belem mais on a l’esprit sportif ! ». Pour l’occasion plusieurs sportifs aixois de haut niveau étaient présents pour accueillir la flamme olympique dont Enzo Khasz, Nicolas Navarro, Geneviève Clot, Laura Augé, Myriam Baverel, Muriel Hurtis… « Les Jeux olympiques sont pour moi signe de belles valeurs qui sont très importantes dans la vie d’un sportif et aujourd’hui avec cette flamme c’est toute une population qui profite des valeurs de l’olympisme et lance une belle impulsion autour des jeux » partage cette dernière, championne du monde du relais 4 × 100 mètres en 2003.

« Aix est une capitale culturelle et sportive » a à son tour défendu Sophie Joissains, maire de la Ville. « Ce que l’on va retenir c’est un merveilleux moment de partage » déclare Martine Vassal, présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence et du Département des Bouches-du-Rhône, « Aix a été la première ville à jouer le jeu, c’est une ville qui porte un héritage sportif ». Un beau moment de communion entre deux élues, en froid depuis plusieurs années, et que l’esprit olympique semble avoir réuni, au moins le temps d’une cérémonie

