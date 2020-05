Depuis le début de la crise sanitaire, les entreprises du secteur santé se mobilisent pour offrir leurs compétences à la lutte contre le coronavirus. Pour mieux connaître ces actions, les six pôles de compétitivité français du secteur, dont Eurobiomed pour les régions Provence-Alpes Côte d’Azur et Occitanie, ont réalisé une cartographie recensant les actions de leurs membres.

Cette carte révèle plus de 280 initiatives Covid-19 dans tous le pays dont six pour la seule métropole Aix-Marseille. « A chaque fois que nous avons contacté nos adhérents – PME ou structures (hospitalières, industrielles ou académiques), elles ont su se mobiliser avec réactivité. Chaque jour, nous accompagnons de nouvelles solutions innovantes et constatons des élans de générosité de la communauté santé française avec une véritable volonté d’aider », affirme Emilie Royère, la directrice générale d’Eurobiomed.

De la téléconsultation gratuite au test de dépistage

Parmi les entreprises locales citées, le pôle de compétitivité met en lumière xRapid avec sa solution de dépistage rapide du virus, Healphi avec sa solution de téléconsultation, Rofim et sa solution de télémédecine, Sartorius Stedim et ses équipements biopharmaceutiques, Globalstim qui met gratuitement à disposition son programme de stimulation cognitive pour les résidents d’Ehpad ou encore Exolis qui offre son service de télé-suivi des patients pour soulager les hôpitaux.



Une liste loin d’être exhaustive tant le nombre de sociétés engagées dans ce combat est important. Gomet’ a d’ailleurs relayé les initiatives de nombre d’entre elles comme C4diagnostics et HalioDx, associée dans le projet Comete de tests des lieux sensibles et publics à Marseille. A La Ciotat, Hellocare a également ouvert sa téléconsultation au service des médecins. Ou encore le groupe aixois Softway Medical qui a développé un dossier patient numérique spécial Covid pour aider les établissements de santé.



Il en existe bien d’autres encore et d’ailleurs, la carte des pôles de compétitivité sera mise à jour régulièrement. Les sociétés de la région souhaitant y figurer sont appelées à contacter directement Eurobiomed.

