A la suite de la mise en fourrière des vélos et trottinettes mal stationnés hier par la Ville de Marseille, Gomet’ a sollicité Bird, l’une des trois entreprises à Marseille, pour avoir leur réaction.

« Nous sommes fiers d’offrir aux Marseillais et aux visiteurs un accès à une option de transport abordable, fiable et durable et nous avons toujours cherché à être un partenaire de confiance pour la Ville. Dès que nous avons été informés de tout problème concernant le stationnement de nos trottinettes électriques, nous avons travaillé rapidement pour trouver des solutions, notamment en augmentant la communication avec les usagers et les pénalités systématiques pour stationnement inapproprié. Nous avons également engagé des partenaires supplémentaires pour améliorer la gestion de nos engins, mais aussi accélérer le marquage au sol des points de stationnement, etc. Nous serions ravis d’organiser à nouveau des échanges avec les responsables locaux pour discuter de la meilleure voie à suivre et accueillons toute discussion sur les solutions qui servent le mieux les usagers et la Ville. »

