Les sorties du week-end du 8 et 9 janvier répertoriées par Gomet’ : ciné-dîner au Château de la Buzine, voyage en routes andines à la Bibliothèque Alcazar, ramassage de déchets de champion… et la bonne adresse de la semaine.

[Ciné-dîner] West Side Story

Le cinéma et le restaurant du Château de la Buzine, dans le 11ème arrondissement de Marseille, ouvrent leurs portes vous invite une fois par mois à leur ciné-dîner. Pour cette première soirée de l’année, la réadaptation de « West Side Story » par Spielberg (sorti en décembre 2021) sera projeté à 18h. Ensuite, le chef du château vous invite à échanger et partager aux saveurs de l’hiver au restaurant du château.

Réhabilité grâce à un concours lancé par la Ville de Marseille, le Château de la Buzine a rouvert ses portes en 2013, lorsque Marseille est devenue capitale européenne de la culture. Alors que le château est concentre la Maison des Cinématographies de la Méditerranée, des soirées littéraires, des conférences, des concerts, des expositions et des spectacles y sont désormais proposés.

> Plus de détails



Château de la Buzine

56 traverse de la Buzine

13011 Marseille

[Exposition] Voyage en routes andines

Plateaux andins boliviens, Salar d’Uyuni, lac Titicaca… la Bibliothèque l’Alcazar propose une immersion « sur la voix des amérindiens » jusqu’au 29 janvier 2022. Dans les départements Civilisations, Sciences & Techniques et Société, c’est un véritable voyage photographique à la rencontre des Aymara (nom du peule issu des régions du lac Titicaca et de sa langue vernaculaire).

Les scènes de vie, paysages, activités agricoles et, les rites et traditions, sont mis en valeur par la sélection de clichés réalisés en 2008 en Bolivie et en 2018 en Colombie, par Bérengère Andrau.

Bibliothèque Alcazar

58 cours Belzunce

13001 Marseille

[Ramassage de déchets de champion]

L’association 1 déchet par jour organise un nouveau ramassage de déchets au Port de la Pointe rouge samedi 8 janvier. Morgan Bourc’his, champion du monde de la plongée en apnée sera aussi de la partie pour l’occasion.

Le rendez-vous est fixé à 14h sur le port.

1 déchet par jour s’est d’ailleurs associé à l’association Mer veille, qui oeuvre à la protection des écosystèmes sous-marins, pour un ramassage en mer – avec palmes, masques et tuba.

> Plus de détails

[Défilé] Les Rois Mages à La Ciotat !

Gaspard, Melchior et Balthazar, suivis des santons, d’panes, de chèvres et de moutons traverseront les rues de la Ciotat samedi 8 janvier. Pour cette fête traditionnel, le cortège s’élancera de la Chapelle Sainte-Anne sur la place Esquiros pour déambuler dans le centre ville dans une ambiance chaleureuse.

[La bonne adresse] Un déjeuner typique au Pain à l’ail

Au 5 rue de la Tour, le restaurant au Pain à l’ail pointe le bout de son nez. Ouvert depuis la fin du premier confinement, ce petit restaurant propose des sandwichs et plats faits maison aux spécialités marseillaises. Notre coup de coeur : le pain à la bouillabaisse… cela peut paraître surprenant, mais c’est un vrai délice. Les deux patrons sont adorables et vous passerez un bon moment à coup sûr. Comptez 12 euros pour un plat et une boisson.

[Spectacle] De l’impro pour bien terminer le week-end

Dimanche à 17h, le théâtre l’Art Dû, rue Marengo dans le 6e arrondissement de Marseille, propose un spectacle d’improvisation de ses élèves. L’événement est gratuit, un chapeau sera présenté à la sortie pour récompenser les artistes !

