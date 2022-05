Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Fabien Perez. L’adjoint de Benoît Payan en charge des financements européens revient sur la participation de Marseille au programme européen des 100 villes neutres pour le climat. Les acteurs du territoire impliqués dans le programme doivent désormais rédiger un contrat « ville durable », sorte de feuille de route des projets à venir. Que peut espérer Marseille en termes de financements ? L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

La Recyclerie sportive a ouvert une antenne à Marseille (crédit : BFM Marseille)

Dans la rubrique “actualité de la semaine” de Planète locale, on parle de l’expérience sociale et anti-gaspi lancée par la Métropole d’Aix-Marseille Provence. Pendant six mois, 50 familles volontaires vont relever le défi d’un mode de vie zéro gaspillage et zéro déchet. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine : une trousse recyclée fabriquée par la Recyclerie sportive. La boutique située dans le 3e arrondissement de Marseille récupère du matériel de sport inutilisé pour le remettre sur le marché à prix cassé. Chaque année, des tonnes d’équipements sportifs sont jetés, alors que selon l’Ademe, la moitié de ces objets pourrait être réemployée.

