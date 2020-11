A la suite de manifestations de lycéens un peu partout en France, et face à la grogne des enseignants, Jean-Michel Blanquer a annoncé jeudi 5 novembre, dans un courrier transmis aux chefs d’établissement, de nouvelles mesures pour lutter contre la Covid-19 et adapter les rythmes aux contraintes sanitaires dans les lycées.

Modification des épreuves de spécialité

Les épreuves de spécialité des élèves en terminale prévues en mars sont maintenues, mais elles sont « adaptées ». Deux sujets seront proposés au lieu d’un seul. Le ministre de l’Education nationale a justifié cette mesure par l’assurance que les élèves aient étudié en cours « au moins un des deux sujets. Il s’agit donc là d’une mesure d’équité pour tous, notamment pour ceux qui l’année dernière, avec la fermeture des lycées, ont vécu plus difficilement l’enseignement à distance ». Des sujets conçus pour présenter « le même degré de difficulté et que des consignes précises et équitables de notation soient préparées. »

#Covid19 | En raison du contexte sanitaire, pour les lycées :

👉Un plan de continuité pédagogique garantissant 50% de cours en présentiel pour chaque élève mis en place chaque fois que nécessaire

👉Un aménagement des épreuves du baccalauréat décidé pour l’année 2020-2021 pic.twitter.com/DlhhFXgtUO — Ministère Éducation nationale, Jeunesse et Sports (@education_gouv) November 5, 2020

Annulation des évaluations communes

Les trois évaluations communes de premières et de terminales sont quant à elles annulées et remplacées par « la prise en compte des bulletins scolaire », autrement dit par du contrôle continu. « Cette annulation va donner plus de temps, à vous et à vos professeurs, pour avancer dans le programme » a déclaré Jean-Michel Blanquer dans une vidéo publiée sur la chaîne youtube du ministère de l’Education nationale et sur Twitter. Des mesures censées permettre aux lycéens « d’aborder plus sereinement les prochains mois » et de mieux préparer leur baccalauréat.

Autorisation des cours à distance et des demi-groupes

Il a ensuite annoncé un « plan de continuité pédagogique » pour faire en sorte qu’il y ait moins d’élèves dans certaines classes. Ce plan donne la possibilité aux lycées de créer des demi-groupes et de mettre en place un enseignement à distance, à condition que les élèves soient en cours « au moins la moitié du temps scolaire ».

