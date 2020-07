Share on Facebook

Après plus de trois mois de fermeture, le Mucem a rouvert ses portes lundi 29 juin. Pour célébrer l’événement, le musée produisait une émission spéciale réalisée par l’agence Black Euphoria.

Le programme inédit, tourné en direct depuis la belle esplanade du Fort St Jean, a été diffusé sur sur Facebook et YouTube à partir de 19h45 et a réuni plus de 20000 spectateurs selon Adrien Joly, le directeur du développement du Mucem. Le rendez-vous a été l’occasion pour le musée de faire découvrir au grand public ses expositions gratuites qu’il présente jusqu’au 20 juillet.

La présentatrice Julia Molkhou anime l’émission de réouverture du Mucem lundi 29 juin 2022 (Crédit Maelle Faysse De Mulder)

Divers invités sont venus présenter les collections, comme Isabelle Crampes, la fondatrice de la marque de vêtements De Toujours. Le débat avec la journaliste et écrivaine Sophie Fontanel abordait la thématique de l’élégance et de l’éthique de la mode autour de l’exposition « Vêtements modèles ». La cheffe d’entreprise Fanny Agulhon présentait également toutes les étapes de la création de la botte gardiane.

Durant l’émission, préparation de la présentation des bottes gardianes. (Crédit : Maelle Faysse de Mulder).

Les artistes anonymes étaient également au cœur de l’émission par la présentation de « Mon nom est Personne ». Enfin, le Mucem a mis la nature à l’honneur avec une présentation assurée par l’équipe botanique. L’émission a été clôturée en musique sur une performance de DJ Rebel. Avec la vue plongeante sur la mer au couchant, quel plateau magnifique !

DJ Set sur le rooftop du Mucem après l’émission en direct (Crédit Maelle Faysse de Mulder)

