L’école d’ingénieurs Centrale Méditerranée et la Fondation Centrale Méditerranée, à l’initiative de Carole Deumier, directrice de l’école, entourée de son équipe, et d’Alexandra Thirion, directrice de la Fondation, recevaient mardi 30 janvier soir à Château La Coste (Le Puy Sainte-Réparade) les anciens étudiants, amis ou partenaires de l’école.

L’école Centrale Méditerranée, précédemment nommée école Centrale Marseille, issue de la fusion il y a 20 ans des trois écoles nationales supérieures marseillaises de physique, chimie et mécanique et de l’Ecole supérieure d’ingénieurs de Marseille, d’origine centenaire, a mis en lumière une oeuvre fidèle à ses valeurs de technologie et d’innovation, associées à un nouvel élan de pluridisciplinarité, entre science et art.

En effet, dans le pavillon Renzo Piano, réalisé en 2017, au sein du domaine artistique Château La Coste, a été exposée “Habitat spatial” (ou Spatial Communal Habitat), une structure aérienne conçue et réalisée en collaboration entre les étudiants ingénieurs de l’école Centrale Méditerranée et deux architectes internationaux de renom : Julie Shurtz Muyldermans, Américaine passionnée par les projets d’habitat extra-terrestre et Thomas Herzig, Autrichien spécialisé en architecture gonflable baptisée “Pneumocell” exposée dans de multiples endroits du monde. Tous les deux ont personnellement présenté l’oeuvre et sa genèse.

Carole Deumier entourée d’Alexandra Thirion et Olivier Boiron, Centrale Méditerranée, le 30 janvier devant l’oeuvre Habitat Spatial à Château Lacoste, crédit Gomet

Ensuite, John Carter, astrophysicien associé au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille d’Aix Marseille Université, qui a collaboré à la réalisation de “Habitat spatial”, a donné une conférence sur les enjeux actuels et futurs de l’exploration martienne, baptisée “la ruée vers Mars”.

A l’occasion de cet événement, l’école Centrale Méditerranée, sa fondation et leurs invités ont reçu un message de l’ancienne ministre et spationaute Claudie Haigneré, première femme française et européenne à être allée dans l’espace et première spationaute française à bord de la Station spatiale internationale.

Liens utiles :



Carole Deumié (Centrale Méditerranée) : « Doubler nos effectifs pour 2026 »

Nouveaux investissements et bâtiments : mais où s’arrêtera le Château La Coste ?