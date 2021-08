Lors de sa conférence de presse lundi 23 août, l’assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) déplorait « une couverture vaccinale misérable proche de 30% » dans les quartiers nord de Marseille par la voix de son président de commission d’établissement Jean-Luc Jouve. En effet, les derniers chiffres de l’assurance maladie révèlent une nouvelle fracture entre le nord et le sud de la ville. Les populations les plus riches semblant mieux protégées que les plus défavorisés.

Les dernières données du site Datavaccin-Covid datant du 8 août montrent que dans les 8ème et 7ème arrondissements, réputés parmi les plus aisés, le taux de vaccination complète (deux injections) est de 55% tandis que pour les 3ème, 14ème et 15ème arrondissements, il n’atteint même pas les 30%. Et pour les personnes n’ayant reçu qu’une seule injection, le schéma est le même. La différence entre les deux étant globalement sur l’ensemble de la ville de 8%.

« La pauvreté des transports » freine la vaccination

Cette scission de la population suit très clairement la fracture économique de Marseille entre le nord et le sud. Le Pr Jouve, fervent défenseur de la vaccination, « seule arme efficace contre le virus », tente de donner une explication à ce phénomène. Tout d’abord, il l’assure : « Les gens des quartiers nord ne sont pas des antivaccins. Quand je les reçois en consultation et que je leur propose de se faire vacciner, la plupart accepte bien volontiers ».

Par contre, leur accès à l’information pourrait être en cause. « On a peut-être sous-estimer la fracture numérique en s’appuyant un peu trop sur les outils comme Doctolib et Maia », avance-t-il. Pire, l’accès aux centres de vaccination eux-mêmes semble plus compliqués dans ces quartiers. « C’est la pauvreté de nos transports qui empêchent les patients de se rendre dans les hôpitaux ou dans les centres dédiés », affirme-t-il. Le médecin propose donc d’aller davantage à la rencontre des habitants les plus isolés. En partenariat avec la Ville de Marseille, l’AP-HM va donc installer un nouveau centre de vaccination à l’espace santé des Aygalades ce samedi 28 août.

Selon l’AP-HM, cette différence se traduit directement dans les hôpitaux. « Les habitants des quartiers nord sont sur-représentés chez nos patients Covid », indique Le Pr Jouve. Pour appuyer ses propos, il a réalisé les cartes ci-dessous de la répartition géographique des patients en hospitalisation Covid et en réanimation.

Marseille et les Bouches-du-Rhône parmi les moins bien vaccinés de France

Si les quartiers les plus aisés de Marseillais sont davantage vaccinés, ils restent cependant en-dessous de la moyenne nationale. Seul le 8ème arrondissement fait jeu égal avec les 55% de français ayant reçu deux doses au 8 août. Au final, sur l’ensemble de la ville, seuls 56% d’habitants ont eu au moins une dose contre 66,4% dans tout le pays. Si les chiffres de l’assurance maladie s’arrête pour l’instant au 8 août, le site Covid Tracker offre des données plus récentes, datant du 22 août, mais sur l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône. Mais ici encore, notre territoire apparaît comme l’un des plus réfractaire à la vaccination.

Avec seulement 64,19% de la population ayant reçu au moins une dose, les Bouches-du-Rhône sont très loin taux national qui vient de dépasser les 70%. Seuls six départements français, dont trois en Île-de-France, font moins bien. Les Yvelines étant le moins bien vacciné avec 57,8% de personnes primo-vaccinés. Dans la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le département des Alpes-de-Haute-Provence reste en-dessous des Bouches-du-Rhône dans le domaine. Ces deux mauvais éléments place la région en toute dernière position du classement en France métropolitaine.

