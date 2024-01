Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Depuis le premier janvier le rapprochement entre les pôles de compétitivité SCS Solutions communicantes sécurisées et Optitec est opérationnel. Les discussions entre les deux pôles, l'un héritier de la microélectronique et de ses applications, l'autre de l'optique et de l'optronique, s’étaient engagées depuis le début de l'année 2023. Au mois de mai les deux pôles…