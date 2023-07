C’est la fin d’un feuilleton qui nous aura tenus en haleine. Le tribunal de commerce de Marseille a acté, ce 18 juillet, la reprise de Kaporal par les managers internes du groupe : Nicolas Ciccione, Thierry Bongiovanni et Réginald Labbé. L’offre des dirigeants vise la rentabilité rapide de l’entreprise avec la reprise de 75 boutiques sur 85, et de 395 salariés sur 434. La reprise de l’entreprise est effective dès aujourd’hui.

« Nous sommes heureux de cette décision, nous remercions le tribunal de commerce de Marseille et toutes les parties prenantes de la procédure pour leur confiance. Nous allons nous mettre immédiatement au travail avec tous les équipes de Kaporal, avec la passion et la détermination qui nous animent, pour faire de cette nouvelle aventure un succès pour notre belle marque », témoigne Nicolas Ciccione à Gomet’.

🔴 Exclusif.



Le tribunal de commerce de Marseille accorde la reprise de @Kaporal aux managers internes au groupe : Nicolas Ciccione, Thierry Bongiovanni et Réginald Labbe.



➡️ 395 postes sur 434 seront repris ainsi que 78 boutiques sur 85 pic.twitter.com/JSDsEkMDu3 — Gomet' (@Gometmedia) July 18, 2023

Au départ Nicolas Ciccione, directeur e-business & relation client, Thierry Bongiovanni, directeur commercial retail & wholesale, faisaient cavaliers seuls depuis avril avant d’être rejoints, fin juin, par l’ancien directeur financier du groupe, Réginald Labbé. Ce dernier avait, de fait, étoffé le volet financier avec des garanties de partenaires bancaires et de fournisseurs supplémentaires. Le but étant de « revenir à une gestion plus familiale de l’entreprise ».

Seuls les dirigeants internes s’étaient présentés le jour de l’audience du 11 juillet. Les autres candidats ne s’étaient pas présentés : le groupe le Temps des cerises n’avait envoyé que son avocat, de même que le fondateur de Kaporal Laurent Emsellem, qui avait quitté l’entreprise en 2013. Le patron des sociétés Frishop et Tritex, Ali Guerrida, et l’enseigne de déstockage Noz n’avaient pas non plus fait acte de présence. Leurs chances de reprise étaient donc faibles.

Liens utiles :



> Le binôme de candidats internes au groupe Kaporal muscle le volet financier de l’offre

> Reprise de Kaporal : un seul candidat à l’audience du tribunal de commerce

> Kaporal : le tribunal de commerce de Marseille reporte l’étude des offres au dernier moment

> Quelles sont les offres de reprise de Kaporal ? (2/2)

> [Exclusif] Kaporal : comment deux managers veulent sauver leur groupe ? (1/2)

> [Exclusif] Cinq offres sont en lice pour reprendre l’enseigne Kaporal