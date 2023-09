A l’heure où la mairie de Marseille remet en jeu l’autorisation d’exploiter des trottinettes dans le cadre d’un appel d’offres, Lime, présent dans la ville depuis 2019 rappelle ses engagements et ses initiatives pour le développement des mobilités durables auprès des acteurs locaux.

Au fil des années Lime a multiplié les opérations pour sensibiliser ses utilisateurs comme les usagers de la voie publique. Tant en matière de risques (sécurité routière, implémentation de la vérification par carte d’identité), d’organisation (stationnement) que de promotion des mobilités douces comme alternative aux transports traditionnels (voitures, bus).

« Nous utilisons aussi beaucoup notre application et plus généralement les nouvelles technologies pour promouvoir la sécurité » explique Hannah Landau en charge des relations publiques. A ce titre nous disposons de beaucoup de données qui peuvent être utiles pour améliorer la circulation, d’autant que nous disposons de chiffres sur 260 autres villes où nous sommes présents. Nous militons bien sûr pour qu’il y ait plus de voies réservées aux cyclistes et aux trottinettistes. »

Depuis son implantation à Marseille, grâce à Lime, 700 000 trajets en voiture ont été évités précise la responsable. Et les chiffres sont en croissance. Lime a enregistré une augmentation de 20% du nombre total de trajets au mois d’août 2023 comparé à celui de 2022. Et les clients sont eux aussi conscients des enjeux en matière environnementale. Selon une enquête réalisée auprès des utilisateurs, 84% d’entre eux ont affirmé que Lime offrait un moyen de transport dépollué pour se déplacer en ville. « Nous avons la volonté de continuer à fournir un service de qualité et fiable car nous nous positionnons comme acteur complémentaire dans l’offre marseillaise où l’on sait que les transports en commun sont limités » affirme Hannah Landau.

Alors que le service de métro sera fermé dès 21h30 en semaine à partir du mois prochain et pour au moins un an, les trottinettes représentent plus que jamais une solution de mobilité pour les Marseillais.

Lime : une mobilisation lors des grands événements pour fluidifier la circulation

Cette empreinte de Lime sur la ville et ses habitants se concrétise aussi par de nombreux engagements durant les événements qui animent la ville. Ainsi, Lime a accompagné tous les grands événements de l’été pour promouvoir la mobilité douce et décarbonée et surtout faciliter l’accessibilité aux événements marseillais. Les vélos et trottinettes Lime étaient massivement utilisées lors des grands rassemblements estivaux : le Delta Festival, Acontraluz et Major Bay ou encore Marsatac. Des zones de stationnement éphémères ont été mises en place aux abords des événements, un prêt de véhicules aux organisateurs des festivals a été organisé et des codes promo ont été distribués aux festivaliers.

Parking éphémère pour les trottinettes et les vélos lors de Marsatac (Crédit Lime)

Ces événements à forte affluence permettent de sensibiliser aux transports sans émission de CO2.

Un soutien qui peut être aussi très réactif en fonction de l’état du trafic. Dès que la circulation est perturbée et que des mesures de sécurité sont nécessaires, Lime travaille avec la Mairie pour adapter son service. Cela s’est fait par exemple lors de la venue du Pape où Lime a ainsi suspendu son service dans certaines zones.

La mobilisation de Lime se déploie également auprès d’associations qui partagent les mêmes valeurs de ville apaisée et durable à l’instar de la Maison de l’Emploi et l’association Cap au Nord Entreprendre. « L’objectif avec ces relations est aussi de mieux se positionner sur l’ensemble des territoires de la ville » observe Hannah Landau.

Lime mène aussi un projet de repêchage dans le Vieux-Port de ses véhicules vandalisés avec Clean My Calanques. Durant la dernière édition du Delta Festival, l’opérateur a investi le Village Environnement afin de sensibiliser les festivaliers, et en particulier les jeunes générations, à l’importance d’adopter des modes de vie éco-responsables (l’âge moyen des utilisateurs Lime à Marseille est de 31 ans). Roulez jeunesse !