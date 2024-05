Share on Facebook

Share on Twitter

La flamme olympique a fait son entrée à bord du Belem dans le Vieux-Port de Marseille, mercredi 8 mai. Un moment historique, à l’occasion duquel toute la ville s’est parée de couleurs olympiques. La journée a commencé par une parade maritime, dès 11h du matin, qui a nimbé les eaux marseillaises, au large de Corbières, à L’Estaque, dans la rade Nord de Marseille. Voiliers, catamarans, zodiaques … Un cortège d’embarcations diverses était présent pour accueillir le Belem avec à son bord la flamme. Il ne fallait pas avoir le mal de mer, alors qu’une légère brise soufflait déjà sur Marseille en faisant tanguer les navires. Un concert de cornes retentit à la vue du trois-mâts. Celui-ci a poursuivi sa course toute la journée, jusqu’à la rade sud, avant de faire son entrée dans le Vieux-Port vers 19h30, précédé par une pétarade d’artifices et confettis.

200 000 personnes sur le Port attendant le Belem

Si le spectacle de la parade était visible tout le long de la côte, l’affluence se situait incontestablement sur le Vieux-Port, centre névralgique des festivités. Les spectateurs, Marseillais ou touristes, étaient nombreux dès le matin pour s’assurer la meilleure place. Au cumulé, 200 000 personnes ont afflué sur le Vieux-Port tout au long de la journée, affirme la mairie et en plus, environ 30 000 ont assisté à la parade maritime.

Sous le cagnard persistant en cette fin d’après-midi, l’impatience commence à se ressentir sur le quai de la fraternité, malgré l’animation assurée sur scène par le journaliste Mohamed Bouhafsi. Depuis la zone presse, située au bord du quai de la Fraternité, à droite de la scène, les journalistes en prennent pour leur grade de la part de certains spectateurs, situés derrière : « ça fait quatre heures qu’on attend et eux, ils se mettent devant ! », s’indigne l’un d’entre eux.

Des spectateurs massés sous l’ombrière (crédit : JRG / Gomet’)

Sur scène, pour meubler l’attente, les personnalités se succèdent : le chanteur Bengous qui entame son titre « Tié la famille », les footballeurs Didier Drogba et Basile Boli, la championne olympique Marie-José Perec et même l’astronaute Thomas Pesquet. Devant la scène, dans un zone réservée au « protocole » et VIP, le président de la République Emmanuel Macron a fait une discrète arrivée depuis les tunnels du métro. Une zone à laquelle la presse n’a pas accès de toute la soirée, hormis France Télévisions, détentrice des droits pour la retransmission des jeux. Le Président interviendra au 20h de France 2 mais nous n’apercevrons pas le chef de l’Etat sur place de la soirée…

Le Belem pointe finalement le bout de sa proue aux alentours de 19h30, alors que quelques gouttes de pluie commencent à tomber. Elles laissent vite place à un magnifique arc-en-ciel, au moment où le trois-mâts accoste. Un beau présage ? Au loin, on aperçoit le nageur Florent Manaudou, porteur annoncé de la flamme, qui rejoint sur le quai l’athlète paralympique Nantenin Keïta. Mais l’effet de surprise est à son comble alors qu’ils sont rejoints sur scène par le rappeur Jul. Celui-ci enflamme le chaudron, ainsi que la foule, et entame quelques pas de danse sur scène, torche à la main.

Le rappeur Jul crée l’effet de surprise en allumant le chaudron olympique (crédit : JRG / Gomet’)

Des bousculades et malaises, le concert Coca-Cola retardé

Après l’allumage du chaudron, l’excitation fait place à l’énervement progressif dans la foule, alors que les régisseurs s’activent pour mettre en place la scène du concert de Soprano et Alonzo, organisé par le sponsor des JO Coca-Cola. Bousculades, insultes … Les spectateurs au premier rang sont comprimés contre la rambarde en acier, poussés par ceux de derrière. L’un des organisateurs est obligé de mettre en garde, au travers des hauts-parleurs « Mesdames et messieurs, nous ne pourrons pas commencer le concert dans ces conditions. Je vous demande à tous de reculer d’un pas à trois. Un, deux, trois… » Des tentatives infructueuses : la sécurité est contrainte d’évacuer les victimes de malaises et enfants en bas âge, certains en pleurs, en passant par la zone presse. A plusieurs reprises, l’organisateur sur scène appelle les parents à retrouver leurs enfants perdus devant le Burger King du Vieux-Port.

A gauche de la scène, face à l’ombrière, une rangée de lits de camp permet à certains de se remettre de leurs émotions, épaulés par les secouristes. Côté mairie, un rapide mouvement de foule se crée, les gens courent dans tous les sens. Renseignement pris auprès de la Préfecture de police, ce mouvement « dû à la pression » a rapidement été dissipé par les forces de l’ordre. Au total, 22 interpellations ont eu lieu sur l’ensemble de la journée du 8 mai. Hormis quelques malaises, pas de blessés à déplorer, assurent l’organisation des Jeux comme la mairie. Le concert démarre finalement aux alentours de 21h30, au lieu de 21h. Une journée riche en émotions !

En savoir plus :



> Le parcours de la flamme olympique jeudi 9 mai à Marseille

> L’actualité de la flamme olympique dans notre dossier JO