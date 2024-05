Un symbole fort : en cette journée d’Ascension, jeudi 9 mai, la flamme olympique a effectué son premier relais depuis Notre-Dame-de-la-Garde, sous l’œil bienveillant de la Bonne mère. Le tout premier d’une longue lignée de passages de flambeau entre les mains de 11 000 relayeurs dans toute la France, jusqu’en outre-mer.



La tâche est revenue à une figure emblématique de Marseille, supportrice historique de l’OM et fondatrice du club de supporters des Dodger’s : Colette Cataldo, 84 ans, qui s’est vue remettre le flambeau par une figure non moins célèbre, l’ancien footballeur Basile Boli, descendu depuis le sommet de la basilique avec la torche à la main. « C’est une grande émotion à mon âge. […] Je n’ai pas dormi de la nuit. Je m’entraîne depuis des mois : mon mari m’a donné un marteau d’1,5 kilo pour courir avec sur un chemin 200 mètres, chez moi à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, pour m’entraîner. Mais là, je n’ai pas couru car je voulais faire durer le moment », confie au micro des journalistes Colette Cataldo, entourée du maire de Marseille Benoît Payan et du président du comité olympique Tony Estanguet.

Basile Boli brandit la flamme olympique au balcon de Notre-Dame-de-la-Garde (crédit : JRG / Gomet’)

Ce dernier se réjouit également du bon déroulé des célébrations. « En sport, le départ est important. Ce départ des jeux olympiques a été très réussi. Maintenant, c’est parti, on va chaque jour délivrer ces moments de fête et d’émotion ! » Mine réjouie également du côté de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera : « C’est fantastique de sentir ce bonheur collectif. Tout s’est déroulé comme on l’avait rêvé. Y compris ce moment de magie avec l’arc-en-ciel qui a traversé le ciel (à l’arrivée du Belem, ndlr). Marseille, la France, les JO, on y est ! Allez les Français ! », s’enthousiasme la ministre.

Pour assister à ce premier relais fermé au public, une bonne partie de la classe politique et religieuse locale a répondu présent : la présidente de la Métropole Martine Vassal, le président de la région Sud Renaud Muselier, la secrétaire d’Etat déléguée à la Ville Sabrina Agresti-Roubache, le cardinal Jean-Marc Aveline et de nombreux adjoints de la mairie de Marseille, notamment l’adjointe aux grands événements en charge du dossier JO Samia Ghali. La flamme olympique a effacé les divergences politiques. Colette Cataldo a ensuite remis le flambeau à la troisième relayeuse, Marion Duclos Maialender. Une trentaine de relais plus tard, la flamme a achevé son premier parcours au niveau du siège de la Caisse d’Epargne, place Estrangin, aux alentours de 9h.

Tony Estanguet Benoît Payan et le préfet Christophe Mirmand Martine Vassal et Sabrina Agresti-Roubache Le cardinal Jean-Marc Aveline Tony Estanguet, Renaud Muselier et Amélie Oudéa-Castera Amélie Oudéa-Castera (crédits photos galerie : JRG / Gomet’)

