Dans un message adressé lundi 22 mars à l’ensemble des personnes d’Aix Marseille Université (AMU) soit 8000 personnes, le président d’AMU, Eric Berton, invite le personnel universitaire qui souhaite se faire vacciner à s’inscrire dès à présent pour bénéficier du début de la première phase de campagne de vaccination annoncée pour début avril avec le vaccin AstraZeneca.

« Les médecins du SUMPP (service universitaire de médecine de prévention des personnels) ont besoin de connaitre, parmi les collègues actuellement éligibles à la vaccination, celles et ceux qui souhaitent se faire vacciner. Vous êtes donc invités à vous manifester auprès d’eux dès cette semaine via l’adresse mail du cabinet (*) dans lequel vous voudriez vous faire vacciner » explique Eric Berton. Mais attention, au-delà du 26 mars, soit ce vendredi, il n’y aura plus de garantie que les personnels le souhaitant y puisse accéder à la campagne de vaccination dans sa première phase. »

Les personnes concernées à cette étape sont celles priorisées par les autorités nationales : les individus âgés de 55 à 64 ans présentant des facteurs de comorbidité peuvent ainsi être vaccinés en priorité (la liste des comorbidités sur le site du Ministère de la santé). « Parmi ces personnes, celles ayant déjà été atteintes par le virus doivent attendre six mois après leur test PCR positif avant de pouvoir se faire vacciner. Les seules contre-indications au vaccin sont des antécédents d’allergie grave à certains médicaments ou à certains vaccins » précise Eric Berton qui avait appelé en janvier à ce que les étudiants deviennent prioritaires dans la vaccination.

Une liste d’attente pour les catégories non prioritaires

Concernant les autres catégories de personnels, non prioritaires, elles sont incitées à s’inscrire sur une liste d’attente. « Une liste de volontaires, moins restrictive en termes d’âge et de comorbidité, sera ainsi établie pour les phases suivantes de vaccination au sein d’AMU. Cela permettra aussi, en cas d’éventuelles doses restantes lors d’une journée de vaccination de phase 1, de pouvoir contacter des agents au pied levé pour leur proposer une vaccination « anticipée ». La priorité étant bien sûr de ne jeter aucune dose. »

(*) Durant la semaine du 29 mars, les médecins du SUMPP planifieront les séances de vaccinations sur chacun des quatre centres médicaux basés sur les campus de St Charles, St Jérôme, Luminy et Aix-en-Provence. Les adresse mail de ces centres sont les suivantes : sumpp-campus-marseille-centre@univ-amu.fr

sumpp-campus-aix@univ-amu.fr sumpp-campus-luminy@univ-amu.fr sumpp-campus-etoile@univ-amu.fr