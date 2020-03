Share on Facebook

Depuis mardi 24 mars, une nouvelle version de l’attestation de déplacement est disponible sur le site du ministère de l’Intérieur. Elle prend en compte le durcissement des mesures de confinement annoncées lundi par le Premier ministre Edouard Philippe.

Pour pouvoir vous déplacer, il faudra donc vous munir, à chaque sortie, de cette nouvelle attestation de déplacement. Si les cinq motifs d’autorisation de déplacement sont toujours présents comme ils étaient mentionnés dans la première version, certains ont été légèrement revus et leurs conditions précisées.



Deux autres motifs ont été ajoutés : convocation judiciaire ou administrative et la participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. Il faut désormais noter l’heure de début de sortie. L’activité sportive est limitée dans un rayon d’un kilomètre autour du domicile et durant une heure maximum.



Retrouvez-vous ci-dessous la dernière version que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur.

