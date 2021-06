Sondages : Muselier vainqueur d’une courte tête au second tour des régionales si la gauche se retire

À deux semaines des élections, le dernier sondage Ifop Fiducial pour LCI et Le Figaro, publié le 1er juin, confirme le suspense de ces régionales 2021 en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le candidat RN Thierry Mariani prendrait toujours la tête du premier tour des élections régionales en Paca avec 39% des suffrages. Cependant, et c’est la nouveauté, le président LR sortant, Renaud Muselier, l’emporterait au second, sur le fil (51%), en cas de retrait de la gauche écolo. Si Jean-Laurent Félizia (EELV), arbitre de ce scrutin, décide toutefois de se maintenir pour le second round, sa liste Rassemblement écologique et social totaliserait 19% des voix. Une hypothèse qui permettrait à Thierry Mariani de devenir le premier homme président de région au nom du RN avec 43% des suffrages.

Régionales : Governatori (Écologie au centre) prêt à fusionner avec Muselier (LR) mais…

(Crédit : Jean-Marc Governatori)

Jean-Marc Governatori, chef de file de la liste « L’écologie au centre » aux régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur a donné samedi 29 mai une interview a Radio Émotion. Le candidat écolo-centriste, crédité d’environ 4% des intentions de vote au premier tour selon les derniers sondages, évoque sa stratégie. « L’écologie au centre a deux priorités, explique Jean-Marc Governatori, que Thierry Mariani perde, et l’application du projet de société écologiste ». Le candidat écolo-centriste ajoute que « si Renaud Muselier est mieux placé pour cela, nous fusionnerons avec lui à nos conditions ». La perche est tendue. Les élections régionales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin prochains.

France 3 déploie les grands moyens pour les régionales et les départementales

À l’occasion des régionales et des départementales 2021 les rédactions régionales de France 3 prévoient un dispositif inédit. Plus de 120 débats, 26 soirées électorales et plus de 200 reportages et interviews de candidats seront diffusés sur les antennes du service public.

six débats consacrés aux élections départementales : les 7, 14 et 16 juin à 22h45, 23h et 23h05

consacrés aux élections départementales : les 7, 14 et 16 juin à 22h45, 23h et 23h05 deux débats consacrés aux élections régionales : le 9 juin à 21h05 et le 24 juin à 17h45

consacrés aux élections régionales : le 9 juin à 21h05 et le 24 juin à 17h45 deux soirées électorales : les 20 et 27 juin à partir de 19h55

: les 20 et 27 juin à partir de 19h55 un suivi quotidien dans les journaux régionaux en Provence-Alpes et en Côte d’Azur

Régionales : « Thierry Mariani n’habite pas ici », Renaud Muselier s’attaque au candidat du RN

Renaud Muselier n’a pas retenu ses coups à l’occasion de son passage dans l’émission Rue de la République diffusée dimanche 30 mai sur Maritima. Le président de la Région Sud s’est attaqué à son rival pour ces élections, le RN Thierry Mariani. « Monsieur Mariani n’a pas de domicile, il n’habite pas ici », s’est moqué Renaud Muselier, accusant le député européen de louer un Airbnb dans le Vaucluse. « En face de moi, j’ai quelqu’un qui vit à Paris, surenchérit Renaud Muselier, il amène son linge à laver à sa maman ». Thierry Mariani a répondu jeudi 3 juin aux « boules puantes » du président de la Région Sud lors d’un entretien avec les journalistes de Franceinfo. « Je suis depuis 2020 à la même adresse à Avignon avec un bail d’appartement », se défend le candidat RN.

Départementales : Julien Ayoun (Divers), candidat à Marseille-12, ne peut pas coller ses affiches

L’avocat marseillais Julien Ayoun, candidat en binôme avec Catherine Merveilleux sur le canton de Marseille-12, déplore son impossibilité de faire campagne. « Nous rencontrons les plus grandes difficultés quant à la disponibilité des panneaux d’affichage », regrette-t-il dans une lettre adressée à Benoît Payan, lui aussi candidat aux départementales (Marseille-1). « C’est la compétence du maire de mettre bon ordre à cette situation qui empêche la démocratie de s’exercer de manière loyale et normale », insiste Julien Ayoun. L’avocat marseillais affirme que le nombre de panneaux n’est pas adapté au nombre de candidats et que certains s’accaparent plusieurs supports. Julien Ayoun précise, à deux semaines du scrutin, qu’il saisira la Préfecture si le maire de Marseille ne trouve pas de solution, ou ne lui répond pas.