Masqués, assis, distancés… Les étudiants d’Aix-Marseille Université pourront assister gratuitement au premier concert-test envisagé en France le 29 mai « selon l’évolution de la situation sanitaire » explique l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Les détails ont été finalisés, les organisateurs n’attendent plus que les autorisations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) et celles des ministères de la Culture et de la Santé.

Le protocole sanitaire du concert-test

L’adjoint à la Culture de la ville de Marseille, Jean-Marc Coppola, martèle depuis des mois sa volonté d’amorcer un concert-test au Dôme. Alors qu’aucun signe de contagion n’a été détecté après le concert-test de Barcelone fin mars 2021, les premières expériences de ce type en France sont à leur tour envisagées à Marseille et Paris pour la fin mai. À Marseille, le concert-test sera sous les feux de la rampe du Dôme mis en musique par le groupe de rap IAM.

La spécificité du protocole repose sur les éléments suivants :

Pas de tests à l’entrée de la salle pour être au plus proche de la vie réelle

Concert assis avec distanciation spatiale

Protocole sanitaire applicable de manière généralisée (gel, masques…)

Population choisie de 1125 participants (étudiants d’Aix-Marseille Université)

Appel à la participation des étudiants

Pour confirmer l’efficacité de protocoles sanitaires et agir pour la reprise progressive de la vie sociale, ce concert-test du 29 mai, suivi d’un autre le 12 juin, recherche actuellement ses participants. Pour participer à l’expérience, certains critères sont imposés :

Avoir entre 18 et 29 ans

Être étudiant inscrit à Aix-Marseille Université, tout cursus confondus

Ne pas être malade ou situation de santé à risque de COVID-19 sévère (comme du diabète, maladie cardio-vasculaire, surpoids…)

N’habiter pas avec une personne ayant une situation de santé à risque de COVID-19 sévère

Ne pas encore être vacciné

Accepter de suivre les modalités du protocole scientifique

La Ville de Marseille accompagne cette étude pour préparer la reprise progressive du secteur culturel dans des conditions de sécurité optimales. Ainsi, la municipalité s’engage à mettre à disposition le Dôme et les moyens associés pour le concert-test, ainsi qu’une aide logistique du Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille durant les événements tests organisés.

