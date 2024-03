Share on Facebook

Guillaume de Feydeau est dirigeant d’entreprise, spécialisé dans les situations de transformation et retournement, et à ce titre il a dirigé deux entreprises marseillaises emblématiques, la SNCM, à ce jour devenue Corsica Linea, et La Méridionale, avant qu’elle ne soit acquise par le groupe CMA CGM. Il nous parle de son parcours, du métier de…