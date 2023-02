Nos confrères du journal Le Marin ont révélé que la CMA CGM s’était portée acquéreur de la compagnie marseillaise La Méridionale, propriété du transporteur Stef, et que l’accord de cession avait été présenté mardi 7 février à la direction. L’AFP, citant une source proche du dossier confirme la tenue de « négociations avancées » entre les deux compagnies

La plus ancienne compagnie de la cité phocéenne deviendrait ainsi la filiale de transport roulier, de passagers et de fret du groupe présidé par Rodolphe Saadé, troisième armateur mondial.



Selon Ouest France, Stanislas Lemor, le PDG du groupe Stef, se rendra à Marseille, lundi 13 février pour détailler la cession en comité social et économique (CSE) de La Méridionale. La compagnie emploie plus de 600 collaborateurs dont une partie en Corse, elle détient quatre navires mixtes : le Girolata, le Kallisté, le Pelagos et le Piana. La Compagnie méridionale maritime, selon son ancien patronyme, transporte 220 000 passagers par an.

Benoît Dehaye, directeur général débarqué le 9 janvier 2023 © Apothéloz

La Méridionale naviguait en eaux troubles

Depuis le 9 janvier, la Méridionale était dans l’œil du cyclone. Au-delà des aléas sur les lignes corses, le lancement de la ligne Marseille Tanger n’a pas tenu ses promesses. La pandémie a déstructuré tous les flux avec des ouvertures et fermetures de frontières, tantôt en France, tantôt au Maroc, qui n’ont jamais permis à la Méridionale de faire la démonstration de la justesse de ses choix.



Le 9 janvier donc, le directeur général Benoît Dehaye, qui portait ce projet franco-marocain avec détermination, a été débarqué par le Conseil d’administration de la Stef, son actionnaire, leader européen de la logistique réfrigérée. Il a été remplacé par un manager de transition, Guillaume de Feydeau, qui se présente comme un spécialiste « des enjeux de transformation, de pilotage de la complexité et de direction générale de sociétés ». Passé par Office Depot, il a pour mission de bâtir un nouveau plan stratégique, notamment pour les lignes vers le Maroc qui restaient « en deçà des prévisions » , avait indiqué Stef fin janvier.

Liens utiles :



> [Maritime] La Méridionale ouvre à Marseille la chasse aux particules fines en Méditerranée

> Malgré la pandémie, La Méridionale maintient le cap sur Tanger