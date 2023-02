Alors que la ferme éolienne flottante Provence Grand Large sera implantée cet été au large de Fos, et que d’ici 2030 fleurira une ferme encore plus conséquente produisant 250 mégawatts, le Grand Port maritime de Marseille (GPMM) ne veut pas rater le coche. C’est pourquoi l’autorité portuaire a répondu courant 2022 à un appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par l’Ademe (voir en document source). « Rendez-vous compte : dès cet été, nous allons accueillir trois éoliennes gigantesques dont la taille s’apparente à une tour Eiffel posée sur un terrain de foot », illustre le directeur du Port, Hervé Martel, interrogé par Gomet’ à l’occasion du lancement des prix EDF Pulse le 30 janvier.

Des infrastructures pour construire et assembler les éoliennes

« Nous devons faire en sorte d’avoir les infrastructures permettant de développer cette filière », poursuit-il. Le port entend ainsi consacrer 80 hectares au développement d’un « hub éolien » sur la zone du GPMM, à proximité de l’emplacement des futures éoliennes. En 2022 déjà, le Port a aménagé une plateforme sur le quai Gloria pour permettre l’accueil de charges hors normes.

Dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt, deux types d’aménagements doivent être envisagés. D’une part, des infrastructures permettant la construction des flotteurs, véritable innovation en Méditerranée au regard des fermes éoliennes fixes du Nord de la France. Selon le directeur du Port, une trentaine d’hectares devrait spécifiquement être dédiée à la construction de flotteurs en béton.

Eolien flottant : Provence Grand Large

D’autre part, le port souhaite se doter d’infrastructures permettant l’assemblage des éoliennes. « On parle de structures de centaines de tonnes et de plus de centaines de haut. Il va falloir des grues hors normes pour les assembler, mais aussi des rails, des quais solides, des nacelles … Il y a une réflexion à mener sur les infrastructures déjà existantes qui peuvent faire l’objet d’un renforcement, et les structures à créer », continue Hervé Martel. De fait l’AMI précise dans ses critères que le projet portuaire doit être innovant et minimiser l’impact environnemental, notamment via la réutilisation de foncier déjà existant. Si le port est sélectionné par l’Ademe, il pourra bénéficier d’un financement public pour lancer des études mais le directeur du GPMM ne préfère pas s’avancer sur un montant de l’aide ni du projet global pour l’instant.

Un enjeu économique pour le territoire avec la création du 6000 postes

Cet engouement pour l’éolien constitue un tournant à 360° pour le port de Marseille-Fos qui « originellement s’est développé autour de la pétrochimie », rappelle Hervé Martel. Aujourd’hui, plutôt que de voir la décarbonation comme une fatalité, il souhaite prendre le sujet à bras le corps. Et pour cause : « Le développement des énergies renouvelables est un défi en matière d’emploi. Cela pourrait conduire à la création de 5000 à 6000 postes d’ici une dizaine d’années. Nous avons la chance d’être une zone industrielle depuis des années avec un très gros réseau d’entreprises et du savoir-faire qui peut-être transposé dans le domaine de l’éolien, mais il nous faudra aussi de nouveaux talents », explique le directeur du GPMM.

Combiner l’éolien avec le développement de l’hydrogène

En parallèle de l’éolien, le GPMM mise gros sur une autre source d’énergie : l’hydrogène. D’autant que le port de Marseille-Fos devrait être une étape du passage du futur pipeline H2Med entre l’Allemagne et l’Espagne. A côté de ce pipeline, le Port développe ses propres projets en lien avec l’hydrogène, auxquels il consacre un budget d’un milliard d’euros. Or, pour produire de l’hydrogène, il faut une importante source d’électricité. C’est pourquoi le développement de l’éolien au large du port de Fos se combine parfaitement avec les projets de développement de l’hydrogène dans cette zone. A terme, le port de Marseille-Fos ambitionne de devenir « un hub des énergies renouvelables. » Comme un vent de changement sur l’industrie phocéenne …

[Document source] L’AMI de l’Ademe pour le développement des infrastructures portuaires métropolitaines pour l’éolien flottant

