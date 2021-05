Trois ans de prison dont 18 mois avec sursis. C’est est la peine prononcée ce vendredi 28 mai 2021 en première instance par le tribunal correctionnel de Marseille à l’encontre du sénateur des Bouches-du-Rhône, réélu en septembre 2020, Jean-Noël Guérini. Celui-ci était jugé, avec son frère Alexandre et une dizaine d’autres prévenus dans une affaire de marchés publics truqués. L’ancien homme fort du département, ex-président du Conseil général, a également été condamné à 30 000 euros d’amende et cinq ans de privation des droits civiques et civils. Jean-Noël Guérini évite néanmoins la prison puisque il pourra rester à son domicile durant sa peine en portant un bracelet électronique.

Un mandat de dépôt différé a été délivré à l’encontre de son frère Alexandre, condamné lui à six ans de prison ferme. Alexandre Guérini devra se présenter de lui-même à la prison des Baumettes. Il s’est en outre vu interdire de gérer une entreprise pendant cinq ans et a été privé de ses droits civiques durant la même période.

« Vous n’agissiez pas l’un sans l’autre », leur a lancé la juge, évoquant aussi « de graves atteintes à la confiance publique » selon des propos rapportés par l’AFP. « Ils ont fait du clientélisme un mode de gouvernance », avait fustigé le parquet le 7 avril, cité par la même source, requérant quatre ans d’emprisonnement dont deux ferme, 70000 euros d’amende et une inéligibilité de cinq ans contre l’élu, âgé de 70 ans. Contre son frère Alexandre le procureur avait demandé huit ans ferme avec mandat de dépôt et 500 000 euros d’amende. « J’ai toujours séparé les intérêts privés de mon frère et l’intérêt général, je n’ai jamais mélangé les genres », avait affirmé, dans des propos rapportés par France 3 le sénateur à la fin de la première semaine de procès.

La réaction de Renaud Muselier, le président de la Région Sud

Le président de la Région Sud, Renaud Muselier, qui a été en pointe dans la dénonciation des pratiques des frères Guérini a réagi dans un communiqué : « Douze ans, trois mois et 26 jours après, la justice vient de se prononcer en première instance dans l’affaire des frères Guérini. Cela me ramène douze ans, trois mois et 26 jours en arrière, lorsque j’étais le seul à me battre contre un système clientéliste et corrupteur, lorsque j’étais le seul à affronter ceux qui en étaient à l’origine ! J’appelle tous les Républicains, tous les démocrates, toutes tendances et sensibilités confondues, à se souvenir de ces années de plomb marseillaises. J’invite chacun à lire le « Système Guérini », ouvrage que j’avais écrit en 2011 et qui retrace la totalité de cette affaire. L’histoire m’aura donné raison ! Mais cela m’aura aussi montré à quel point il est difficile, sur des sujets pareils, d’avoir raison avant les autres. Aujourd’hui, ce combat face à la corruption et pour la probité en politique continue. Je continuerai, pour ma part et dans les compétences qui sont les miennes, à le mener avec toutes ma détermination. »

Liens utiles :



> Procès Guérini : quatre ans requis contre Jean-Noël, huit contre Alexandre

> Procès Guérini : les deux frères face au tribunal correctionnel de Marseille