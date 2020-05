Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Le port de Marseille Fos a sélectionné ses entreprises pour construire la nouvelle gare maritime du cap Janet. GTM Sud remporte le marché de gros œuvre d’un montant de 5,6 millions d'euros, Isolbat s'occupera du second œuvre (1,3 million), Eurovia Méditerranée réalisera la voirie et les réseaux (2,4 millions) et Snef fournira les équipements techniques…