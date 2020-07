Ils veulent aider les entreprises à sortir la tête de l’eau après les dégâts provoqués par le coronavirus. Le 8 juillet dernier, le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille Provence Jean-Luc Chauvin et son homologue de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône, Renaud Pinatel, ont conclu un partenariat afin de remplir deux objectifs listés : « apporter au chef d’entreprise en devenir, cédant ou repreneur, la meilleure réponse juridique et fiscale et favoriser l’entrepreneuriat au féminin ».

Deux événements consacrés à la transmission d’entreprise et l’entrepreneuriat féminin

Ce partenariat devrait permettre aux entreprises de bénéficier à la fois de conseils commerciaux, juridiques et fiscaux au travers de deux événements organisés par la CCI. Le premier se tiendra le 24 novembre 2020 dans le cadre de la 3e édition du Business Transfert Forum et sera consacré à la transmission d’entreprises. Cédants et repreneurs pourront ainsi entrer directement en contact avec des notaires et bénéficier de conseils sur place. Mais l’intérêt se joue plutôt sur le long terme, le but étant de pérenniser par la suite le lien créé entre les entrepreneurs et les notaires.

Le second événement, dont la date n’est pas encore fixée, mettra à l’honneur l’entrepreneuriat au féminin. Au niveau national, « les femmes représentent seulement 36% du nombre total d’entrepreneurs. Elles dirigent 40% des entreprises individuelles et seulement 10% des entreprises innovantes ou de la Tech», souligne la CCI. Comme le Business Transfert Forum, ce prochain événement consacré à l’entrepreneuriat permettra aux femmes entrepreneurs d’être mises en relation avec des experts.

