Veste de smoking, jean large, converse… le chanteur Christophe Maé, enfant de la Provence, se dit « très fier » de parrainer la 96e Foire Internationale de Marseille pour « mettre en avant les artisans d’ici ». Le quatrième plus grand événement de France, annulé en 2020 sous la contrainte sanitaire, aura lieu du 24 septembre jusqu’au 8 octobre 2021 pour onze jours d’effervescence sous le thème du rock au Parc Chanot.

Quelles nouveautés au programme ?

« Les espaces seront aménagés avec sérieux » annonce Laetitia Lenquette, la secrétaire générale de la Safim qui gère l’organisation de la Foire, « pour un grand moment de retrouvailles ». Côté exposants, une plateforme digitale sera mise en place pour leur permettre d’augmenter leur visibilité auprès des visiteurs. Du petit artisan à la multinationale, tous pourront présenter leurs produits dans des vitrines 2.0 du mois d’août au mois de novembre 2021. Côté visiteurs, chacun pourra tracer son parcours en amont pour fluidifier les allées.

Le nouvel espace « Créamania » a été pensé suite aux tendances Do it yourself qui ont émergé pendant les confinements. Les « gens se sont mis à faire des activités plus manuelles et créatives chez eux » explique Stéphane Journiat, le directeur de la Foire de Marseille. Couture, scrapbooking, cosmétique, décoration florale… il y en aura pour tous les goûts.

Pour soutenir le secteur de l’automobile qui a réduit la voilure depuis le Covid-19, les organisateurs de la Foire ont crée un espace en extérieur de 3000m2 « l’auto fait son show ». Une dizaine de marques automobiles seront présentes pour exposer les dernières tendances du marché.

Le rock en note de fond

Comme chaque année, la Safim place l’événement sous un fil rouge. Après la Gourmande, la Sportive ou la Foire fait son Cinéma, la Foire de Marseille vibrera au son du Rock’n Roll en 2021. Des expositions, des animations seront organisées pour faire (re)découvrir aux visiteurs l’histoire des légendes du rock.

En parallèle, deux nocturnes seront organisées les vendredi 25 septembre et vendredi 1er octobre. Le 1er octobre, un showcase sera animé par Radio Star où Christophe Maé et l’ancien footballeur de l’Olympique de Marseille, Éric Di Meco, invité d’honneur de la 96e Foire, se produiront. Éric Di Meco a cofondé le groupe de rock « Osiris » qui reprend le répertoire du légendaire « Oasis ».

Chacun pourra enfiler sa veste en cuir pour venir fêter la Foire de Marseille sous le son des guitares, ou comme le dit bien Christophe Maé, vivre le rock comme « vivre dans se soucier du regard des autres. »

Informations pratiques et liens utiles



En semaine : de 10h à 19h

Le week-end : de 10h à 20h



Deux soirées gourmandes

Vendredi 24 septembre et Samedi 2 octobre jusqu’à 23h



